¿Cómo se elige al presidente de Brasil? Así funcionan las elecciones

Elecciones en Brasil se hacen de forma electrónica. Foto: Reuters

Los ciudadanos de Brasil acudirán a las urnas electrónicas para elegir a su próximo presidente para el periodo 2027-2031.

La contienda se perfila como una de las más cerradas de los últimos años y podría definirse en una segunda vuelta, una figura clave del sistema electoral brasileño que obliga a un candidato a obtener mayoría absoluta para ganar la presidencia.

Con Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro entre los aspirantes mejor posicionados, la elección vuelve a colocar a Brasil ante una fuerte polarización política.

Pero, a diferencia de México, donde quien obtiene más votos gana la presidencia incluso sin alcanzar la mitad de la votación, en Brasil existe un mecanismo diseñado para garantizar que el vencedor cuente con el respaldo de más de la mitad de los votantes.

La clave está en el 50% de los votos

La elección presidencial brasileña se desarrolla en dos etapas.

En la primera vuelta, todos los candidatos compiten al mismo tiempo y los ciudadanos emiten su voto de manera directa mediante urnas electrónicas.

Si alguno de los aspirantes obtiene más del 50% de los votos válidos, gana automáticamente la elección y se convierte en presidente electo.

Sin embargo, si ningún candidato alcanza esa mayoría absoluta, se activa una segunda vuelta o balotaje.

¿Qué pasa en la segunda vuelta?

Cuando ningún contendiente supera el 50% de la votación válida, los dos candidatos más votados avanzan a una nueva elección celebrada semanas después.

En esa ronda ya no participan los demás aspirantes.

Los electores deben elegir únicamente entre los dos finalistas y quien obtenga más votos se convierte en presidente.

Por esa razón, gran parte de las campañas brasileñas no sólo buscan llegar en primer lugar, sino asegurar un lugar en el balotaje y posteriormente atraer a los votantes de los candidatos eliminados.

¿Cómo votan los brasileños?

Brasil utiliza uno de los sistemas de voto electrónico más antiguos del mundo.

El proceso funciona mediante urnas electrónicas administradas por la Justicia Electoral.

El votante introduce en el dispositivo el número asignado a su candidato o partido político.

Posteriormente, la pantalla muestra información para verificar la selección realizada y, una vez confirmada, el sufragio queda registrado electrónicamente.

Las autoridades electorales brasileñas destacan que las urnas utilizadas durante la jornada electoral operan sin conexión a internet ni sistemas inalámbricos como Bluetooth, una medida diseñada para reforzar la seguridad del proceso.

El voto es obligatorio

Otra diferencia importante con México es que en Brasil el sufragio es obligatorio para la mayoría de los ciudadanos.

Deben votar las personas de 18 a 69 años.

En cambio, el voto es opcional para:

Jóvenes de 16 y 17 años

Personas mayores de 70 años

El país también ha incorporado mecanismos biométricos en su padrón electoral para la identificación de millones de votantes.

Una elección que podría definirse hasta el final

Debido a la competencia cerrada entre los principales candidatos, analistas consideran que en 2026 existe una posibilidad real de que la presidencia no se defina en la primera ronda.

Si ninguno logra rebasar el umbral del 50%, Brasil volverá a las urnas para una segunda vuelta que enfrentaría únicamente a los dos aspirantes más votados.

Por ello, en Brasil la noche electoral no siempre define al ganador. En muchos casos, la elección presidencial apenas entra en su etapa decisiva cuando comienza la campaña del balotaje.

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