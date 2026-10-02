¿La inteligencia artificial nos está haciendo más tontos? Un artículo de The New York Times plantea esta pregunta y Pamela Cerdeira parte de ella para reflexionar sobre la manera en que utilizamos estas herramientas.

El problema, explica, no necesariamente está en la IA, sino en utilizarla para evitar el esfuerzo de pensar, razonar y aprender. Cuando recurrimos a la inteligencia artificial únicamente para ahorrarnos una tarea o dejar que haga el trabajo intelectual por nosotros, podemos estar cediendo nuestra propia capacidad de análisis.

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