“Aquí los vamos a esperar”: secretario de Seguridad responde a video y pide precaución de 15:00 a 22:00 horas en Mazatlán

Secretario de Seguridad de Mazatlán habla de video. Foto: Uno TV.

La circulación en redes sociales de un video en el que aparecen hombres armados, quienes presuntamente se dirigirían hacia Mazatlán, generó una reacción de las autoridades de seguridad del municipio. El secretario de Seguridad Pública municipal, Gabino Ulises Jacobo Guerrero, confirmó que la corporación tuvo conocimiento de la grabación, aunque señaló que todavía no se determina si es reciente, auténtica o si realmente corresponde a personas que se trasladan hacia el puerto sinaloense.

Mazatlán mantiene vigilancia ante posible incursión

Jacobo Guerrero aseguró que las corporaciones de seguridad se mantienen preparadas ante cualquier posible situación de riesgo y que existe coordinación con fuerzas estatales y federales.

“Creo que es un autobús y ahí se mencionan algunas personas que venían armadas, que venían a Mazatlán. Esperemos que no, pero en caso que así sea, pues aquí estamos esperándolos”, declaró el funcionario.

El secretario agregó que las autoridades cuentan con presencia en distintos puntos del municipio y que se mantiene una estrategia para contener cualquier eventual incursión de grupos armados.

Piden extremar precauciones por la tarde-noche

Ante los recientes hechos de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública municipal recomendó a habitantes y visitantes de Mazatlán extremar precauciones entre las 15:00 y las 22:00 horas.

De acuerdo con el denominado reloj criminológico de la corporación, durante ese periodo se concentra una mayor incidencia de hechos relacionados con la inseguridad.

El funcionario también reconoció un repunte de acontecimientos de alto impacto durante el último fin de semana, por lo que se reforzaron los patrullajes, recorridos preventivos y la presencia policial en diferentes sectores de Mazatlán.

Las autoridades mantienen el seguimiento del video mientras verifican su origen y autenticidad.

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