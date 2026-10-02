Mujeres con Bienestar Edomex: ¿en qué semana de octubre cae el pago del programa?

Las autoridades están a punto de realizar el 5o depósito. Foto: Cuartoscuro

El programa Mujeres con Bienestar del Estado de México les otorgará a las beneficiarias, durante el mes de octubre, el quinto depósito en lo que va del año, mismo que corresponde al bimestre septiembre-octubre.

La transferencia será de 2 mil 500 pesos para mujeres mexiquenses, de 18 a 59 años, en condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social, de acuerdo con la Secretaría del Bienestar.

“Los apoyos que otorga el Programa serán gratuitos y se cubrirán en su totalidad por el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Bienestar y no generarán ningún costo a la persona beneficiaria, con excepción de las comisiones bancarias que se pudieran generar por el manejo de la cuenta, mismas que se aceptarán al firmar el Acuse de recibo del medio de entrega”, explicó la dependencia.

¿Cuándo hacen el depósito del programa Mujeres con Bienestar Edomex?

El depósito del programa Mujeres con Bienestar aún no se ha realizado; sin embargo, se le ha solicitado a las beneficiarias que estén al pendiente. Se estima que se realice en la segunda semana de octubre, tal como se hizo en el bimestre anterior cuya transferencia fue en agosto.

Esto también se debe a que no existe un calendario fijo de depósitos y las fechas se anuncian conforme avanza cada periodo.

Una vez que las autoridades realicen el depósito estos se realizarán de forma escalonada de manera alfabética de su CURP:

Grupo 1: letras A, B, C y D

Grupo 2: E, F, G y H

Grupo 3: I, J, K, L y M

Grupo 4: N, Ñ, O, P, Q y R

Grupo 5: S, T, U, V, W, X, Y y Z

En caso de que no poder atender los anuncios oficiales de la Secretaría del Bienestar en el Estado de México, las beneficiarias podrán revisar su saldo a través de la página web Mujeres con Bienestar. Sólo deben ingresar su usuario y contraseña. También lo pueden hacer enviando la palabra “saldo” por WhatsApp o a través de la app oficial. Otra medida es a través de cualquier cajero automático.

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