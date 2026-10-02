Huracán Rachel baja de intensidad: se degrada a categoría 2 y se aleja de México

Huracán Rache. Foto: Conagua.

El huracán Rachel se degradó este viernes 2 de octubre a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El sistema se desplaza hacia el oeste a 9 kilómetros por hora (km/h), por lo que se aleja lentamente de las costas de México.

🌀 El #Huracán #Rachel se localiza a 405 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur.



🌀 Se pronotican #Lluvias intensas en el sur de dicha entidad. pic.twitter.com/3rTbg585bd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 2, 2026

De acuerdo con el último reporte del SMN, el huracán Rachel se localiza a 405 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 550 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Presenta vientos máximos sostenidos de 175 km/h, rachas de 215 km/h y mantiene un desplazamiento hacia el oeste a 9 km/h.

Rachel se degradó a huracán categoría 2

El huracán Rachel categoría 2 mantiene su desplazamiento hacia el oeste y se aleja lentamente del territorio mexicano, de acuerdo con la información más reciente del SMN.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 175 km/h y rachas de hasta 215 km/h. Su centro se encuentra a 410 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y a 545 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Rachel se desplaza hacia el oeste a 9 km/h, por lo que, de acuerdo con el reporte, continúa alejándose de México. Aunque el sistema se encuentra en el océano Pacífico, su circulación generará condiciones de lluvia, viento y oleaje en entidades del occidente y sur del país.

Rachel provocará lluvias, viento y oleaje

La circulación del huracán Rachel generará lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros (mm), en el sur de Baja California Sur.

Además, se pronostican lluvias con intervalos de chubascos fuertes, tormentas puntuales fuertes y tormentas eléctricas en:

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

En Baja California Sur, principalmente en el sur del estado, también se prevén vientos sostenidos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h.

El oleaje también será elevado debido a la circulación del sistema. Se esperan alturas de 5 a 6 metros en las costas de Baja California Sur, mientras que en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima se prevé oleaje de 2 a 3 metros.

Posibles afectaciones por las lluvias de Rachel

Las precipitaciones generadas por el sistema podrían originar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Ante estas condiciones, se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), además de seguir las recomendaciones de Protección Civil.

¿Cuál es el pronóstico de Rachel para los siguientes días?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, Rachel se mantendrá como huracán categoría 2 durante este viernes 2 de octubre.

Para el sábado 3 de octubre, se prevé que el sistema se degrade aún más y pase a ser huracán categoría 1. Posteriormente, de acuerdo con el pronóstico proporcionado, podría mantener esa categoría durante algunos días antes de continuar con su debilitamiento.

El sistema posteriormente podría degradarse a tormenta tropical y continuar perdiendo intensidad hasta disiparse.

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