IMSS Jalisco explica por qué suspendió las hemodiálisis

IMSS Jalisco reanuda hemodiálisis tras detectar olor inusual en agua. FOTO: Archivo

El IMSS Jalisco informó que el servicio de hemodiálisis del Hospital General Regional (HGR) No. 110, en Guadalajara, ya opera con normalidad, luego de que se suspendieran las sesiones por detectar un olor inusual en el agua utilizada en el área.

En un comunicado emitido este miércoles, el Instituto detalló las medidas que tomó para proteger a los pacientes, entre ellas el traslado de 36 personas a una unidad privada, la revisión de los sistemas de agua y la realización de análisis bacteriológicos.

De acuerdo con el Instituto, el viernes 2 de octubre, personal del hospital detectó un olor inusual en el agua del servicio de hemodiálisis. Ante esta situación, las autoridades hospitalarias decidieron suspender de inmediato las sesiones como medida preventiva.

Para garantizar la continuidad de los tratamientos, 36 pacientes fueron atendidos en una unidad privada, de acuerdo con su prioridad y estado clínico.

El resto de las personas recibió su sesión a partir del lunes 5 de octubre, debido a que sus condiciones de salud permitían esperar.

¿Qué encontraron en el agua del hospital del IMSS?

El IMSS Jalisco señaló que se realizaron distintas acciones para revisar las condiciones del agua utilizada en el servicio.

Entre las medidas aplicadas destacan:

Revisión y mantenimiento de los sistemas de almacenamiento de agua.

de los sistemas de almacenamiento de agua. Ajustes en los niveles de cloración.

Toma de muestras para análisis bacteriológicos.

Monitoreo del cloro tres veces al día, con registros en una bitácora.

El Instituto aseguró que los análisis previos del agua resultaron negativos.

Sin embargo, indicó que los resultados de las nuevas muestras bacteriológicas estarán disponibles durante las próximas dos semanas.

IMSS descarta complicaciones en pacientes y mantiene vigilancia

El Instituto informó que el servicio de hemodiálisis fue restablecido después de confirmar las condiciones del agua y alcanzar un nivel óptimo de cloración.

Actualmente, el área opera con normalidad y se realizan mediciones de cloro tres veces al día para verificar las condiciones del suministro. Además, el IMSS aseguró que, hasta el momento, ningún paciente ha presentado complicaciones asociadas con esta situación.

No obstante, se mantiene la vigilancia del estado de salud de las personas que reciben tratamiento.

Finalmente, la institución señaló que las autoridades del hospital y el personal de Trabajo Social informaron a pacientes y familiares sobre las medidas adoptadas durante todo el proceso.

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