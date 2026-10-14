Trabajadores del IMSS volverán a las calles de la CDMX este 14 de octubre

Anticipa tus traslados para evitar tráfico. Foto: Cuartoscuro.

Un total de 31 protestas y actividades ocurrirán en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) este miércoles 14 de octubre. Como en días anteriores, destaca otra marcha de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Habrá una marcha; siete concentraciones; tres citas agendadas; cinco rodadas ciclistas; una rodada en patines y 14 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre las principales protestas y actividades en la CDMX figura la nueva marcha de trabajadores del IMSS, como parte de las movilizaciones nacionales para exigir mejores condiciones laborales.

Protestas y actividades en la CDMX este 14 de octubre

Unión de Sindicatos de la Salud “Frente por la Justicia Laboral”

Hora: 08:00

Lugar: Unidad de Atención a la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, Av. Insurgentes Sur No. 1940, Col. Florida, Alc. Álvaro Obregón

Destino: Oficinas Centrales y de Coordinación del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, Gustavo E. Campa No. 54, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón

Motivo: Exigen el reconocimiento de los derechos laborales y sindicales; el otorgamiento de licencias sindicales a las estructuras reconocidas por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, sin restricción alguna; y un alto a la injerencia, discriminación y atentados contra la libertad sindical. Asimismo, solicitan la liberación del dígito sindical en los talones de pago de los afiliados, la participación de todas las estructuras en la integración de las comisiones mixtas y de escalafón, el pago de prestaciones pendientes y la homologación de beneficios laborales para el personal del organismo

Organizaciones en apoyo: Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud, Sindicato Mexicano de Salud y Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud

Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración y que se sumen en apoyo otras organizaciones de salud

Aforo: 800

Alianza Nacional de Jubilados

Hora: 09:00

Lugar: Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Exigen que el presupuesto de 2027 no anticipe ni dé por resueltas las disposiciones sobre pensiones que aún requieren definición jurídica o legislativa, así como el respeto a sus derechos laborales

Organizaciones en apoyo: Asociaciones de Jubilados de Confianza de PEMEX, Movimiento Nacional del Sector Eléctrico y Asociación de Jubilados de Luz y Fuerza, A.C.

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

Aforo: 250

Comuneras y comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca

Hora: 09:30

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación (plantón de Mujeres Mazatecas), Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Exigen el regreso y la libertad de 14 personas exiliadas y desplazadas que llevan doce años fuera de su comunidad, el fin a la persecución judicial y a las órdenes de aprehensión en contra de indígenas mazatecas, así como la cancelación definitiva de los procesos penales que consideran injustos, derivados de conflictos comunitarios de 2014

Actividades: 09:30 horas, proyección de documentales y cortometrajes; 12:30 horas, mitin y rueda de prensa

Organizaciones en apoyo: Colectivo Híjar, Sueña Dignidad y Ojos de Perro vs. la Impunidad

Observaciones: No se descarta que se sumen en apoyo otras organizaciones sociales y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

Aforo: 50

Jubilados y pensionados del Instituto Politécnico Nacional

Hora: 11:00

Lugar: Explanada del Palacio de Bellas Artes, Av. Juárez, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Denuncian violencia económica desde 2024 a la fecha contra más de 1,200 jubilados, pensionados y familiares de personal fallecido, a quienes les han retrasado por más de un año sus liquidaciones tras años de servicio. Además, exigen la reparación del daño económico y moral, garantías de no repetición para las generaciones futuras, así como la investigación y sanción a los responsables

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades y que se sumen en apoyo trabajadores activos y estudiantes del IPN

Aforo: 200

Plataforma 4:20

Hora: 12:00

Lugar 1: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc

Lugar 2: Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez

Lugar 3: Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero

Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica

Aforo: 45

Comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco

Hora: 13:00

Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Calz. del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, Alc. Coyoacán

Motivo: Se manifestarán en solidaridad con las demandas laborales de las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de respaldar sus planteamientos y exigir el respeto, la protección y el pleno ejercicio de sus derechos laborales

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

Aforo: 100

Colectiva “Las Tonantzin”

Hora: 13:30

Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa

Motivo: Exigen justicia para una mujer víctima de violencia y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades y que se sumen en apoyo otras colectivas feministas

Aforo: 40

Colectivo “Hoy somos todos por Miguel”

Hora: Durante el día

Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Audiencia inicial del caso en el que dos fotoperiodistas perdieron la vida a causa de la caída de una grúa en el Parque Bicentenario, durante el concierto “Axe Ceremonia”, celebrado el 5 de abril de 2025

Observaciones: No se descarta que se sumen en apoyo otras organizaciones sociales y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

Aforo: 50

Citas agendadas

Partido de los Comerciantes Populares y Trabajadores No Asalariados

Hora: 11:00

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Solicitan la asignación y respeto de espacios en la vía pública para realizar sus actividades comerciales

Aforo: 30

Comunidad Indígena Otomí de Magdalena Chichicaspa, municipio de Huixquilucan

Hora: 12:00

Lugar: Oficinas Alternas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Av. Universidad No. 1195, Col. Acacias, Alc. Benito Juárez

Motivo: Denuncian que, derivado de un derrame de combustible ocurrido el 16 de abril en el kilómetro 28+100 de la autopista Naucalpan-Toluca, se contaminaron los manantiales que abastecen a la comunidad de Magdalena Chichicaspa

Aforo: 35

Unidad Nacional Independiente en Resistencia

Hora: 14:00

Lugar: Fiscalía General de la República, Río Pánuco No. 10, Col. Renacimiento, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Exigen atención a los acuerdos de la mesa nacional de trabajo, en la que solicitan la presentación con vida de todas y todos sus desaparecidos, justicia plena para sus compañeros y compañeras asesinados, retorno seguro y autonomía para el pueblo Triqui, libertad inmediata para quienes consideran presos políticos y para quienes consideran injustamente presos, así como justicia y seguridad ante los casos de violencia. La movilización se realiza en el marco de su primer aniversario y del “Día de la Resistencia Indígena”

Aforo: 20

Rodadas ciclistas para hoy

People for Bikes – Roma

Hora: 06:50

Lugar: People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, Col. Roma Norte

Destino: Bosque de Chapultepec y Parque Aztlán, Col. Bosque de Chapultepec I Sección, Alc. Miguel Hidalgo

Aforo: 20

Rueda Libre

Hora: 19:45

Lugar: Casa Rueda Libre, Calz. Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc, Barrio San Lucas, Alc. Iztapalapa

Destino: Parque Xotepingo, Av. Xotepingo No. 18, Col. Ciudad Jardín, Alc. Coyoacán

Aforo: 25

Libertad en Bici

Hora: 20:15

Lugar: Eje 5 Sur y Calle 10 de Agosto de 1860, Col. Leyes de Reforma, Alc. Iztapalapa

Destino: Parque Xotepingo, Av. Xotepingo No. 18, Col. Ciudad Jardín, Alc. Coyoacán

Aforo: 25

Team Taquitos y Husky Bikers

Hora: 20:45

Lugar: Torre del Caballito, Alc. Cuauhtémoc

Destino: Casa Viral Chucky, Quito No. 864, Col. Lindavista Norte, Alc. Gustavo A. Madero

Aforo: 25

Quinto aniversario de Lobiker

Hora: 21:00

Lugar: Parque Xotepingo, Av. Xotepingo No. 18, Col. Ciudad Jardín, Alc. Coyoacán

Destino: Cerro de la Estrella, Parque Nacional Cerro de la Estrella, Col. Ampliación Veracruzana, Alc. Iztapalapa

Aforo: 500

Observaciones: Participación de diferentes clubes ciclistas, entre ellos Rueda Libre, Ciclistas Pacheco y Libertad en Bici

Rodadas en patines

Unicornixs Rollers

Hora: 20:00

Lugar: Fuente de las Náyades, Alameda Central, Alc. Cuauhtémoc

Destino: Casa Viral Chucky, Quito No. 864, Col. Lindavista Norte, Alc. Gustavo A. Madero

Aforo: 20

Actividades artísticas para hoy

Hombres G

Hora: 20:30

Lugar: Auditorio Nacional, Alc. Miguel Hidalgo

Fecha: 14, 16 y 18 de octubre de 2026

Aforo: 9,790

Travis

Hora: 21:00

Lugar: Pepsi Center, Alc. Benito Juárez

Aforo: 8,000

Paco de Miguel “Mi familia es tu familia”

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Metropólitan, Alc. Cuauhtémoc

Aforo: 3,165

Actividades culturales para hoy

XLIX Feria Nacional del Mole 2026

Hora: Durante el día

Lugar: Pueblo de San Pedro Atocpan, Alc. Milpa Alta

Fecha: Del 3 al 25 de octubre de 2026

Aforo: 5,000

Festival de Flores de Cempasúchil

Hora: Durante el día

Lugar: Av. Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete, Alc. Cuauhtémoc

Fecha: Del 9 al 25 de octubre de 2026

Expo IT Solutions Day

Hora: 08:30

Lugar: Centro Banamex, Alc. Miguel Hidalgo

Aforo: 2,000

Obra Blanca 2026

Hora: 09:00

Lugar: Expo Santa Fe, Av. Santa Fe No. 270, Col. Santa Fe, Alc. Álvaro Obregón

Fecha: Del 13 al 15 de octubre de 2026

Aforo: 3,500

Congreso Nacional de Papa 2026

Hora: 09:00

Lugar: Centro Banamex, Alc. Miguel Hidalgo

Fecha: Del 14 al 16 de octubre de 2026

Aforo: 2,000

Festival del Terror (evento privado)

Hora: 10:00

Lugar: Six Flags México, Alc. Tlalpan

Fecha: Del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2026

Aforo: 15,000

Clean Tec Show & Tecnoedificios

Hora: 10:00

Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC, Alc. Benito Juárez

Fecha: 13 y 14 de octubre de 2026

Aforo: 300

Adhesives & Bonding Expo

Hora: 10:00

Lugar: Centro Banamex, Alc. Miguel Hidalgo

Fecha: Del 14 al 16 de octubre de 2026

Aforo: 2,500

Expo CIHAC

Hora: 10:00

Lugar: Centro Banamex, Alc. Miguel Hidalgo

Fecha: Del 14 al 16 de octubre de 2026

Aforo: 2,500

XXVI Feria del Libro en el Zócalo

Hora: 11:00

Lugar: Zócalo de la Ciudad de México, Alc. Cuauhtémoc

Fecha: Del 9 al 18 de octubre de 2026

Aforo: 50,000

Octava edición de la Feria de los Barrios

Hora: 11:00

Lugar: Plaza 23 de Mayo, República de Brasil, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Fecha: Del 14 al 18 de octubre de 2026

Conferencia de prensa de Daniel Sosa

Hora: 11:00

Lugar: Teatro Metropólitan, Alc. Cuauhtémoc

Aforo: 150

Actividad deportiva

Lucha Libre Profesional

Hora: 19:30

Lugar: Arena México, Alc. Cuauhtémoc

Aforo: 4,000

Evento religioso

Peregrinación anual de trabajadores de PepsiCo

Hora: 15:00

Inicia: Glorieta de Peralvillo, Alc. Cuauhtémoc

Termina: Basílica de Guadalupe, Alc. Gustavo A. Madero

Aforo: 6,000

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