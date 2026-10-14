Trabajadores del IMSS volverán a las calles de la CDMX este 14 de octubre
Habrá una marcha y siete concentraciones que podrían causar tráfico.
Un total de 31 protestas y actividades ocurrirán en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) este miércoles 14 de octubre. Como en días anteriores, destaca otra marcha de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Habrá una marcha; siete concentraciones; tres citas agendadas; cinco rodadas ciclistas; una rodada en patines y 14 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Entre las principales protestas y actividades en la CDMX figura la nueva marcha de trabajadores del IMSS, como parte de las movilizaciones nacionales para exigir mejores condiciones laborales.
Protestas y actividades en la CDMX este 14 de octubre
Unión de Sindicatos de la Salud “Frente por la Justicia Laboral”
- Hora: 08:00
- Lugar: Unidad de Atención a la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, Av. Insurgentes Sur No. 1940, Col. Florida, Alc. Álvaro Obregón
- Destino: Oficinas Centrales y de Coordinación del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, Gustavo E. Campa No. 54, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón
- Motivo: Exigen el reconocimiento de los derechos laborales y sindicales; el otorgamiento de licencias sindicales a las estructuras reconocidas por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, sin restricción alguna; y un alto a la injerencia, discriminación y atentados contra la libertad sindical. Asimismo, solicitan la liberación del dígito sindical en los talones de pago de los afiliados, la participación de todas las estructuras en la integración de las comisiones mixtas y de escalafón, el pago de prestaciones pendientes y la homologación de beneficios laborales para el personal del organismo
- Organizaciones en apoyo: Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud, Sindicato Mexicano de Salud y Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud
- Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración y que se sumen en apoyo otras organizaciones de salud
- Aforo: 800
Alianza Nacional de Jubilados
- Hora: 09:00
- Lugar: Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen que el presupuesto de 2027 no anticipe ni dé por resueltas las disposiciones sobre pensiones que aún requieren definición jurídica o legislativa, así como el respeto a sus derechos laborales
- Organizaciones en apoyo: Asociaciones de Jubilados de Confianza de PEMEX, Movimiento Nacional del Sector Eléctrico y Asociación de Jubilados de Luz y Fuerza, A.C.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades
- Aforo: 250
Comuneras y comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca
- Hora: 09:30
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación (plantón de Mujeres Mazatecas), Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen el regreso y la libertad de 14 personas exiliadas y desplazadas que llevan doce años fuera de su comunidad, el fin a la persecución judicial y a las órdenes de aprehensión en contra de indígenas mazatecas, así como la cancelación definitiva de los procesos penales que consideran injustos, derivados de conflictos comunitarios de 2014
- Actividades: 09:30 horas, proyección de documentales y cortometrajes; 12:30 horas, mitin y rueda de prensa
- Organizaciones en apoyo: Colectivo Híjar, Sueña Dignidad y Ojos de Perro vs. la Impunidad
- Observaciones: No se descarta que se sumen en apoyo otras organizaciones sociales y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades
- Aforo: 50
Jubilados y pensionados del Instituto Politécnico Nacional
- Hora: 11:00
- Lugar: Explanada del Palacio de Bellas Artes, Av. Juárez, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Denuncian violencia económica desde 2024 a la fecha contra más de 1,200 jubilados, pensionados y familiares de personal fallecido, a quienes les han retrasado por más de un año sus liquidaciones tras años de servicio. Además, exigen la reparación del daño económico y moral, garantías de no repetición para las generaciones futuras, así como la investigación y sanción a los responsables
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades y que se sumen en apoyo trabajadores activos y estudiantes del IPN
- Aforo: 200
Plataforma 4:20
- Hora: 12:00
- Lugar 1: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc
- Lugar 2: Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez
- Lugar 3: Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero
- Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica
- Aforo: 45
Comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco
- Hora: 13:00
- Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Calz. del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, Alc. Coyoacán
- Motivo: Se manifestarán en solidaridad con las demandas laborales de las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de respaldar sus planteamientos y exigir el respeto, la protección y el pleno ejercicio de sus derechos laborales
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades
- Aforo: 100
Colectiva “Las Tonantzin”
- Hora: 13:30
- Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa
- Motivo: Exigen justicia para una mujer víctima de violencia y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades y que se sumen en apoyo otras colectivas feministas
- Aforo: 40
Colectivo “Hoy somos todos por Miguel”
- Hora: Durante el día
- Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Audiencia inicial del caso en el que dos fotoperiodistas perdieron la vida a causa de la caída de una grúa en el Parque Bicentenario, durante el concierto “Axe Ceremonia”, celebrado el 5 de abril de 2025
- Observaciones: No se descarta que se sumen en apoyo otras organizaciones sociales y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades
- Aforo: 50
Citas agendadas
Partido de los Comerciantes Populares y Trabajadores No Asalariados
- Hora: 11:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Solicitan la asignación y respeto de espacios en la vía pública para realizar sus actividades comerciales
- Aforo: 30
Comunidad Indígena Otomí de Magdalena Chichicaspa, municipio de Huixquilucan
- Hora: 12:00
- Lugar: Oficinas Alternas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Av. Universidad No. 1195, Col. Acacias, Alc. Benito Juárez
- Motivo: Denuncian que, derivado de un derrame de combustible ocurrido el 16 de abril en el kilómetro 28+100 de la autopista Naucalpan-Toluca, se contaminaron los manantiales que abastecen a la comunidad de Magdalena Chichicaspa
- Aforo: 35
Unidad Nacional Independiente en Resistencia
- Hora: 14:00
- Lugar: Fiscalía General de la República, Río Pánuco No. 10, Col. Renacimiento, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen atención a los acuerdos de la mesa nacional de trabajo, en la que solicitan la presentación con vida de todas y todos sus desaparecidos, justicia plena para sus compañeros y compañeras asesinados, retorno seguro y autonomía para el pueblo Triqui, libertad inmediata para quienes consideran presos políticos y para quienes consideran injustamente presos, así como justicia y seguridad ante los casos de violencia. La movilización se realiza en el marco de su primer aniversario y del “Día de la Resistencia Indígena”
- Aforo: 20
Rodadas ciclistas para hoy
People for Bikes – Roma
- Hora: 06:50
- Lugar: People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, Col. Roma Norte
- Destino: Bosque de Chapultepec y Parque Aztlán, Col. Bosque de Chapultepec I Sección, Alc. Miguel Hidalgo
- Aforo: 20
Rueda Libre
- Hora: 19:45
- Lugar: Casa Rueda Libre, Calz. Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc, Barrio San Lucas, Alc. Iztapalapa
- Destino: Parque Xotepingo, Av. Xotepingo No. 18, Col. Ciudad Jardín, Alc. Coyoacán
- Aforo: 25
Libertad en Bici
- Hora: 20:15
- Lugar: Eje 5 Sur y Calle 10 de Agosto de 1860, Col. Leyes de Reforma, Alc. Iztapalapa
- Destino: Parque Xotepingo, Av. Xotepingo No. 18, Col. Ciudad Jardín, Alc. Coyoacán
- Aforo: 25
Team Taquitos y Husky Bikers
- Hora: 20:45
- Lugar: Torre del Caballito, Alc. Cuauhtémoc
- Destino: Casa Viral Chucky, Quito No. 864, Col. Lindavista Norte, Alc. Gustavo A. Madero
- Aforo: 25
Quinto aniversario de Lobiker
- Hora: 21:00
- Lugar: Parque Xotepingo, Av. Xotepingo No. 18, Col. Ciudad Jardín, Alc. Coyoacán
- Destino: Cerro de la Estrella, Parque Nacional Cerro de la Estrella, Col. Ampliación Veracruzana, Alc. Iztapalapa
- Aforo: 500
- Observaciones: Participación de diferentes clubes ciclistas, entre ellos Rueda Libre, Ciclistas Pacheco y Libertad en Bici
Rodadas en patines
Unicornixs Rollers
- Hora: 20:00
- Lugar: Fuente de las Náyades, Alameda Central, Alc. Cuauhtémoc
- Destino: Casa Viral Chucky, Quito No. 864, Col. Lindavista Norte, Alc. Gustavo A. Madero
- Aforo: 20
Actividades artísticas para hoy
Hombres G
- Hora: 20:30
- Lugar: Auditorio Nacional, Alc. Miguel Hidalgo
- Fecha: 14, 16 y 18 de octubre de 2026
- Aforo: 9,790
Travis
- Hora: 21:00
- Lugar: Pepsi Center, Alc. Benito Juárez
- Aforo: 8,000
Paco de Miguel “Mi familia es tu familia”
- Hora: 21:00
- Lugar: Teatro Metropólitan, Alc. Cuauhtémoc
- Aforo: 3,165
Actividades culturales para hoy
XLIX Feria Nacional del Mole 2026
- Hora: Durante el día
- Lugar: Pueblo de San Pedro Atocpan, Alc. Milpa Alta
- Fecha: Del 3 al 25 de octubre de 2026
- Aforo: 5,000
Festival de Flores de Cempasúchil
- Hora: Durante el día
- Lugar: Av. Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete, Alc. Cuauhtémoc
- Fecha: Del 9 al 25 de octubre de 2026
Expo IT Solutions Day
- Hora: 08:30
- Lugar: Centro Banamex, Alc. Miguel Hidalgo
- Aforo: 2,000
Obra Blanca 2026
- Hora: 09:00
- Lugar: Expo Santa Fe, Av. Santa Fe No. 270, Col. Santa Fe, Alc. Álvaro Obregón
- Fecha: Del 13 al 15 de octubre de 2026
- Aforo: 3,500
Congreso Nacional de Papa 2026
- Hora: 09:00
- Lugar: Centro Banamex, Alc. Miguel Hidalgo
- Fecha: Del 14 al 16 de octubre de 2026
- Aforo: 2,000
Festival del Terror (evento privado)
- Hora: 10:00
- Lugar: Six Flags México, Alc. Tlalpan
- Fecha: Del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2026
- Aforo: 15,000
Clean Tec Show & Tecnoedificios
- Hora: 10:00
- Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC, Alc. Benito Juárez
- Fecha: 13 y 14 de octubre de 2026
- Aforo: 300
Adhesives & Bonding Expo
- Hora: 10:00
- Lugar: Centro Banamex, Alc. Miguel Hidalgo
- Fecha: Del 14 al 16 de octubre de 2026
- Aforo: 2,500
Expo CIHAC
- Hora: 10:00
- Lugar: Centro Banamex, Alc. Miguel Hidalgo
- Fecha: Del 14 al 16 de octubre de 2026
- Aforo: 2,500
XXVI Feria del Libro en el Zócalo
- Hora: 11:00
- Lugar: Zócalo de la Ciudad de México, Alc. Cuauhtémoc
- Fecha: Del 9 al 18 de octubre de 2026
- Aforo: 50,000
Octava edición de la Feria de los Barrios
- Hora: 11:00
- Lugar: Plaza 23 de Mayo, República de Brasil, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Fecha: Del 14 al 18 de octubre de 2026
Conferencia de prensa de Daniel Sosa
- Hora: 11:00
- Lugar: Teatro Metropólitan, Alc. Cuauhtémoc
- Aforo: 150
Actividad deportiva
Lucha Libre Profesional
- Hora: 19:30
- Lugar: Arena México, Alc. Cuauhtémoc
- Aforo: 4,000
Evento religioso
Peregrinación anual de trabajadores de PepsiCo
- Hora: 15:00
- Inicia: Glorieta de Peralvillo, Alc. Cuauhtémoc
- Termina: Basílica de Guadalupe, Alc. Gustavo A. Madero
- Aforo: 6,000
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