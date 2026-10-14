COLA 2027: el Seguro Social anuncia un aumento de 3.6% en los beneficios para 2027

COLA del Seguro Social 2027. Foto: Envato.

La Administración del Seguro Social (SSA) anunció este miércoles 14 de octubre el Ajuste por Costo de Vida (COLA) que recibirán millones de beneficiarios en Estados Unidos durante 2027. El aumento será de 3.6% en los beneficios para 2027, lo cual representará un aumento promedio de $75 por mes en los beneficios de la población estadounidense, léase jubilados, sobrevivientes e personas con discapacidad (OASDI) y beneficiarios del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI). El nuevo porcentaje llega en medio de la presión que siguen ejerciendo los precios sobre los presupuestos familiares.

La BLS anunció 3.7% de inflación en el último año

El aumento anual del Seguro Social, conocido como COLA, depende de un solo dato: la inflación. El anuncio del día de hoy de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) indicó un incremento de 0.6% en el mes de septiembre para la categoría denominada “Todos los Consumidores Urbanos” (All Urban Consumers), luego de haberse registrado un aumento del 0.4% en agosto .

Asimismo, el aumento de los últimos 12 meses del índice para todos los productos es de 3.7%, lo cual representa a su vez un incremento respecto del 3.4% registrado para el año anterior.

Vale aclarar que el índice de la gasolina aumentó nada menos que 9.1% en septiembre, que es responsable, según el reporte de la BLS, de más de la mitad del aumento mensual de todos los productos. Asimismo, todo el rubro energía sufrió un aumento interanual de 20.4%. El combustible (fuel oil) tuvo el aumento interanual mayor en ese rubro: nada menos que 74.2%.

Cada octubre, la Administración del Seguro Social (SSA) espera a que la publique el Índice de Precios al Consumidor de septiembre. Este informe que tiene un peso especial para millones de beneficiarios: con el dato de septiembre se completa el trimestre que la SSA usa para calcular el aumento del Seguro Social del año siguiente.

Con esa cifra completa el promedio del tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) del CPI-W, el índice que mide el costo de vida de los trabajadores urbanos y administrativos, y lo compara con el del mismo periodo del año anterior. La diferencia porcentual entre ambos es el aumento que recibirán millones de jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios del SSI a partir de enero. Así, cuanto más suben los precios de alimentos, vivienda o gasolina, mayor es el ajuste. Y si la inflación no avanza, los cheques no aumentan.

¿De cuánto será el aumento del Seguro Social para 2027?

Según informó la Administración del Seguro Social en su gacetilla de prensa del día de hoy, “casi 72 millones de beneficiarios del Seguro Social recibirán un ajuste por costo de vida (COLA) de 3.6% a partir de enero de 2027. Los pagos con el aumento para unos 7.3 millones de personas que reciben el Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) comenzarán el 31 de diciembre de 2026″.

Indicó que ese porcentaje implica un aumento promedio de $75 por mes en los beneficios de la población estadounidense, léase jubilados, sobrevivientes e personas con discapacidad (OASDI) y beneficiarios del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI).

El ajuste busca compensar parte del encarecimiento de los bienes y servicios que consumen los beneficiarios. Sin embargo, el porcentaje no significa que todos recibirán la misma cantidad adicional: el incremento en dólares dependerá del monto de cada prestación.

Antes del anuncio, The Senior Citizens League estimaba un ajuste de 3.5% para 2027, de acuerdo con su proyección del 11 de septiembre. Esa cifra era un pronóstico independiente, no una decisión del Gobierno. La organización ha advertido que los gastos de vivienda, alimentos y atención médica siguen presionando los presupuestos de los adultos mayores.

La referencia oficial para confirmar el porcentaje definitivo es la página de ajustes por costo de vida de la SSA.

Avisos sobre el aumento de COLA en tu cuenta online mySocial Security

La oficina del Seguro Social también informó en su anuncio que las personas con una cuenta personal de my Social Security podrán ver en línea su aviso del COLA a partir de finales de noviembre, hasta tres semanas antes de recibir el aviso en papel por correo.

Los titulares de cuentas también pueden optar por recibir alertas por mensaje de texto o correo electrónico cuando haya un nuevo mensaje disponible en el Centro de Mensajes de su cuenta personal de my Social Security, incluido su aviso del COLA. Quienes no tengan una cuenta personal deberán crear una e inscribirse para recibir avisos electrónicos (sin papel) a más tardar el 18 de noviembre si quieren ver su aviso del COLA en línea. Cree su cuenta hoy en www.ssa.gov/myaccount.

Las personas que no se hayan inscrito para recibir avisos electrónicos en mySocial Security recibirán su aviso del COLA por correo en diciembre.

Aclaran asimismo que los beneficiarios del Seguro Social recibirán un aviso del COLA simplificado, de una sola página, redactado en un lenguaje claro y personalizado, que indica las fechas exactas y los montos en dólares de su nuevo beneficio y de cualquier deducción.

¿Qué pasa con Medicare?

Según la información oficial del Seguro Social, la información sobre los cambios en Medicare para 2027 estará disponible en www.medicare.gov.

Los inscritos en Medicare podrán consultar el monto de su prima de 2027 en el Centro de Mensajes de mySocial Security a partir de finales de noviembre. Quienes no hayan optado por recibir mensajes en línea recibirán su aviso del COLA por correo en diciembre.

¿Cuánto dinero adicional recibirás con el COLA 2027?

La forma más sencilla de calcular el aumento es multiplicar el beneficio mensual actual por el porcentaje anunciado.

Importante: las cantidades representan el cálculo bruto del ajuste. El dinero que finalmente llegue a tu cuenta podría ser diferente si se modifican las primas de Medicare, las retenciones u otras deducciones aplicables.

¿Por qué sube el Seguro Social y qué tiene que ver la inflación?

La SSA no decide el aumento anual de manera arbitraria. La fórmula legal utiliza el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos, conocido como CPI-W.

El indicador mide los cambios en los precios de una canasta de bienes y servicios. Para determinar el COLA, se compara el promedio del tercer trimestre —julio, agosto y septiembre— con el promedio del mismo periodo del año de referencia.

La SSA explica en su documentación oficial que estos ajustes se basan en las variaciones del costo de vida. El objetivo es evitar que los beneficios pierdan poder adquisitivo a medida que suben los precios.

Pero existe una limitación: la inflación que refleja el índice no necesariamente coincide con los gastos de cada jubilado. Quien destina gran parte de su cheque al alquiler, los medicamentos o las consultas médicas puede sentir que el aumento desaparece rápidamente.

¿Cuándo llegará el aumento del Seguro Social en 2027?

El COLA anunciado en octubre de 2026 se aplicará a los beneficios correspondientes a 2027. La mayoría de los beneficiarios de jubilación, sobrevivientes y discapacidad verá reflejado el ajuste en sus pagos de enero.

Los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) suelen recibir el incremento antes, debido al calendario de pagos. Como el 1 de enero es feriado federal, el pago correspondiente a enero de 2027 está previsto para el 31 de diciembre de 2026.

Para conocer la fecha exacta y revisar las notificaciones individuales, conviene consultar el calendario oficial de pagos del Seguro Social y la cuenta personal my Social Security.

¿El aumento del COLA será suficiente para cubrir tus gastos?

Un porcentaje más alto puede aliviar el presupuesto mensual, pero no garantiza una mejora equivalente en el poder adquisitivo. El dinero adicional tendrá que competir con los precios de los alimentos, la vivienda, los servicios públicos y la atención médica.

También conviene vigilar las primas de Medicare para 2027. Cuando una persona tiene la prima de la Parte B descontada directamente de su beneficio, cualquier incremento en ese costo puede reducir el dinero neto que recibe, aunque su prestación bruta haya aumentado.

La cifra que importa, al final, no es solamente el porcentaje anunciado. Es cuánto dinero adicional queda después de pagar las cuentas.

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