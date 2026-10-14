Detienen en Guadalajara a el “Cromo”, líder de grupo criminal ligado al CJNG y buscado por homicidio

El “Cromo” escoltado por militares. Foto: @OHarfuch

Iván “N”, alias el “Cromo”, identificado como uno de los líderes de la organización criminal Los Cromos, fue detenido en Guadalajara, Jalisco, como resultado de un operativo de inteligencia e investigación encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El grupo Los Cromos es señalado por su presunta relación con homicidios, extorsiones, secuestros y tráfico de drogas y armas en Oaxaca, particularmente en Juchitán de Zaragoza y la región del Istmo de Tehuantepec.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la captura a través de sus redes sociales. Detalló que el detenido cuenta con dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado, relacionadas con tres víctimas, además de una tercera orden por el mismo delito correspondiente a 2020, referida en registros de inteligencia.

¿Quién es el “Cromo” y de qué delitos se le acusa?

De acuerdo con García Harfuch, Iván “N” es identificado como uno de los líderes de Los Cromos, organización criminal vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las investigaciones relacionan a este grupo con diversos delitos, entre ellos:

Homicidio

Extorsión y cobro de piso

Secuestro

Tráfico de drogas

Tráfico de armas

El funcionario también señaló que la organización está relacionada, según las investigaciones, con el homicidio de una niña de cuatro años ocurrido en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

Por información que permitiera localizar y detener a Iván “N”, se había ofrecido una recompensa ciudadana de hasta dos millones de pesos.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, mantenemos un trabajo permanente de inteligencia, investigación y coordinación para combatir a los grupos criminales que generan violencia en Oaxaca, particularmente en Juchitán de Zaragoza y la región del Istmo de Tehuantepec.… pic.twitter.com/W4h0ZsLrxt — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 14, 2026

Operativo para detener al “Cromo” en Guadalajara

La captura se realizó en Guadalajara, Jalisco, como resultado del trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval de la Semar y del Centro Nacional de Inteligencia.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la operación fue encabezada por la Marina y participaron otras dependencias de seguridad.

García Harfuch indicó que estas acciones forman parte de la estrategia de inteligencia, investigación y coordinación instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir a los grupos criminales que generan violencia en Oaxaca.

Detención del “Cromo” da continuidad a investigaciones en Juchitán

El secretario de Seguridad señaló que esta captura da continuidad a las investigaciones que derivaron en la detención, el pasado 23 de septiembre, de Miguel “N”, entonces presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, así como de otro presunto integrante de la estructura criminal.

Según la información difundida por García Harfuch, ambos fueron detenidos por su probable participación en delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, además de presuntos esquemas de protección a organizaciones delictivas.

El funcionario agradeció el apoyo de los gobernadores de Oaxaca, Salomón Jara, y de Jalisco, Pablo Lemus, para las acciones coordinadas con las autoridades federales.

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