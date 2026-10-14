Lluvia no detuvo al Cervantino: “Carmen”, de la Compañía Antonio Gades conquista la Alhóndiga

Pese a la lluvia, el escenario al aire libre lució repleto. Foto: Ricardo Ferrujo

La Compañía Antonio Gades presentó “Carmen” en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas como parte de las actividades del Festival Internacional Cervantino 2026.

Pese a la lluvia, que perduró gran parte de este sábado, el público llenó uno de los escenarios más emblemáticos del encuentro cultural para disfrutar de una puesta en escena que recupera el trabajo del coreógrafo Antonio Gades y el cineasta Carlos Saura, inspirado en la obra de Prosper Mérimée publicada en 1845.

Para Antonio Gades, Carmen representaba la lucha de una mujer por su libertad frente a los prejuicios de una sociedad que históricamente buscó reducirla a ciertos estereotipos. Junto con Carlos Saura, el coreógrafo transformó esa mirada para recuperar la fuerza de una protagonista que defiende sus principios y su identidad.

Bajo la dirección artística de Stella Arauzo, bailarina histórica de la compañía, el montaje reunió a nuevas generaciones de intérpretes con la escuela creada por Gades.

Con música en vivo, flamenco y elementos de la ópera de Georges Bizet, la Compañía Antonio Gades mostró en Guanajuato el poder de la danza como una forma de contar historias de pasión, libertad y resistencia.

Jesse Baez llevó su R&B a Los Pastitos

El cantante guatemalteco-estadounidense Jesse Baez llevó a Los Pastitos con una propuesta marcada por ritmos suaves, letras sobre el amor, el desamor y la nostalgia, elementos que lo han convertido en una de las voces representativas del R&B en español.

Durante su presentación en la Edición 54 del Festival Internacional Cervantino, el artista deleitó al público que se dio cita en el lugar para escuchar parte de su repertorio con temas como “Se fue la luz”, “Mi persona favorita” y “Malibú”.

Baez, quien confesó que estaba nervioso y celebró que la lluvia se detuvo para la noche del sábado, también agradeció formar parte del encuentro cultural y destacó la importancia del arte como una forma de conectar con las personas.

Momi Maiga llevó la tradición de la kora al Cervantino

El músico senegalés Momi Maiga presentó “Kairo” en el escenario de Casa FIC, donde llevó al público por un recorrido sonoro que reunió las raíces de África Occidental con elementos del jazz, la música clásica y las influencias que ha incorporado durante su trayectoria en Europa.

En la última presentación artística de la jornada, a través de la kora, instrumento tradicional de 21 cuerdas de la región mandinga, el artista combinó momentos de calma con ritmos más intensos, acercando a los asistentes a una parte de la riqueza cultural de Senegal.

Compartió escenario con el percusionista Arnau Figueras Cabaces, el violonchelista Marçal Ayats y el violinista mexicano Carlos Montfort, en una propuesta donde distintas tradiciones musicales se encontraron para crear un puente entre África, México y España.

¿Qué otras presentaciones hubo el sábado en el Festival Internacional Cervantino?

La programación del sábado continuó con propuestas de música, teatro y danza en distintos escenarios de Guanajuato. En el Teatro Juárez, la Camerata Salzburg se presentó junto a la violinista española María Dueñas, bajo la dirección de Gregory Ahss, con un programa que incluyó obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn y Ludwig van Beethoven. Como sorpresa para el público mexicano, Dueñas cerró la noche con “Estrellita”, de Manuel M. Ponce.

Foto: Mayra Mope

La lluvia tampoco detuvo las actividades del festival. En la Ex Estación del Ferrocarril, el Carro de Comedias de Teatro UNAM presentó “Ubú Rey”, una puesta en escena marcada por el humor y la sátira sobre el poder.

Mientras que en Casa FIC, Escena RAUXA y Mushamukas Ensamble de Contrabajos llevaron al público a un viaje entre épocas y lugares con “El viajero de los cuatro rumbos”.

Leïla Ka. Foto: Carlos Alvar

Otros espacios también recibieron distintas expresiones artísticas, Los Tamborichocos recorrieron las calles de Guanajuato capital con sonidos de flauta de carrizo y percusiones de raíz afroindígena; el Bugallo-Williams Piano Duo presentó “Juegos y evocaciones” en el Templo de Marfil; el Cuarteto Ruvalcaba llevó su repertorio al Templo de la Compañía; mientras que Sardegna Teatro presentó “Tragùdia. El canto de Edipo” en el Teatro Cervantes y Leïla Ka mostró su propuesta de danza contemporánea “Maldonne” en el Teatro Principal.

Como parte de la programación del estado anfitrión, la Compañía Teatral de la Heroica Ciudad de Pedrones presentó “La casa de empeños” en las Catacumbas del Mesón de San Antonio, una adaptación escrita y dirigida por Christian Nájera Jiménez a partir de “Los empeños de una casa”, de Sor Juana Inés de la Cruz. La puesta en escena combinó elementos del Siglo de Oro con recursos contemporáneos para reflexionar sobre la creación artística y el camino de quienes buscan vivir del arte.

Los Tamborichocos. Foto: Carlos Alvar

Festival Internacional Cervantino 2026, en corto

La edición 54 del Festival Internacional Cervantino se lleva a cabo del 3 al 18 de octubre en Guanajuato, con 2 mil 746 artistas de 29 países y 212 funciones de música, teatro, danza, ópera, performance, cine y artes visuales.

Francia participa como país invitado de honor, en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas con México. Su delegación incluye propuestas de música, teatro, danza y creación interdisciplinaria.

Por otro lado, 20 estados de México brindan su talento mediante 35 presentaciones que muestran distintas expresiones culturales, en lugar del esquema tradicional de un solo estado invitado.

Guanajuato también tiene una participación destacada como sede del festival, con proyectos de música, literatura, danza y artes visuales que se suman a la programación de esta edición.

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