Paola Dalay confirma que sale con el futbolista César Romo tras ruptura con José Eduardo Derbez

Paola Dalay confirma su nueva relación. Foto: Cuartoscuro

Paola Dalay confirmó que está saliendo con el futbolista César Romo, luego de terminar su relación con José Eduardo Derbez, con quien tiene una hija llamada Tessa. La influencer aclaró que conoció al jugador después de separarse del actor y negó que hubiera existido una infidelidad por parte de alguno de los dos.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa “De primera mano”, Paola explicó que, aunque la ruptura se hizo pública el 1 de noviembre, llevaban casi cinco meses separados y habían decidido mantener la situación en privado.

“Llevamos casi cinco meses separados, no tengo la cuenta exacta, pero sí ya es bastante. No lo habíamos hecho público porque por cuestiones de trabajo de José Eduardo me pidió seguir manteniéndolo privado y pues lo respeté”, explicó.

La creadora de contenido también reconoció que ambos intentaron recuperar su relación, pero finalmente decidieron separarse.

Paola Dalay aclara que conoció a César Romo después de separarse

Después de que circulara una fotografía de Paola Dalay junto a César Romo durante el Gran Premio de México de Fórmula 1, la influencer confirmó que está saliendo con el futbolista, aunque aclaró que todavía no tienen una relación formal.

“Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí ya que yo había terminado con José Eduardo. Obviamente, aunque no era público, pues yo seguí con mi vida, así como él también lo hizo y está perfecto”, declaró.

Paola explicó que actualmente se están conociendo y que las cosas entre ellos avanzan bien, pero descartó que sean novios.

“No somos novios, no tenemos una relación, pero nos estamos conociendo, estamos saliendo y está fluyendo bastante bien”, agregó.

¿Por qué terminaron Paola Dalay y José Eduardo Derbez?

Durante la entrevista, Paola explicó que la decisión de separarse no fue sencilla, pero que ambos consideraron que era mejor terminar antes de que sus diferencias afectaran la relación que mantienen.

“Es complicado llegar obviamente a estas decisiones, pero eso de que ‘es desde el amor’ es 100% real y también por el amor que nos tenemos y por el amor que le tenemos a nuestra hija sabemos que si seguimos forzando algo pues a lo mejor podemos terminar mal”, comentó.

La influencer aseguró que actualmente mantiene una buena relación con el actor y que seguirán coincidiendo debido a que tienen una hija en común.

“Ahorita terminamos muy bien, nos llevamos muy bien, somos muy buenos amigos y nos van a seguir viendo juntos en muchas ocasiones porque tenemos una hija en común”, explicó.

Sobre los motivos específicos de la ruptura, Paola señaló que hay aspectos que ambos prefieren mantener en privado, pero quiso aclarar que no hubo terceras personas ni situaciones de violencia.

“Hay cosas que nos guardamos para nosotros, pero lo único que sí les puedo decir es que no hubo infidelidades de parte de ninguno de los dos. Los dos estamos muy tranquilos por ese lado”, aseguró.

Cuando le preguntaron directamente si había existido violencia durante su relación con José Eduardo, respondió: “No, nunca, nunca. Eso sí, jamás”.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su separación

El 1 de noviembre, José Eduardo Derbez y Paola Dalay hicieron pública su separación mediante un video en redes sociales, en el que explicaron que habían decidido tomar caminos distintos después de casi seis años juntos.

💔🚨 ¡JOSÉ EDUARDO DERBEZ Y PAOLA DALAY SE SEPARAN TRAS SEIS AÑOS DE RELACIÓN!



La pareja confirmó el fin de su historia juntos. “Tomamos la decisión de separarnos con mucho amor”, expresó Paola Dalay, madre de la primera hija del conductor.



💬 Tras el anuncio, José Eduardo… pic.twitter.com/BANpExYvRu — 🇲🇽México_NewsMX (@Mexico_NewsMX) November 2, 2026

La pareja destacó que, pese al fin de su relación, conservarán el respeto y el cariño que se tienen, además de continuar compartiendo responsabilidades como padres de Tessa, quien nació en junio de 2024.

¿Quién es César Romo, el futbolista que sale con Paola Dalay?

César Romo es un futbolista mexicano de 30 años, nacido el 17 de diciembre de 1995, que se desempeña como defensa en Raniza FC, equipo que participa en la Kings League Américas, competencia de futbol 7 que combina el deporte con el entretenimiento digital.

El jugador mide aproximadamente 1.75 metros y forma parte de la plantilla del equipo presidido por la creadora de contenido Alana Flores.

De acuerdo con su perfil oficial en la Kings League, Romo también registra participación en partidos de la competencia, con goles y asistencias para Raniza FC.

Su trayectoria en esta liga comenzó a llamar la atención desde 2024, cuando destacó entre los jugadores seleccionados mediante el draft. Romo explicó que su llegada a la Kings League representó una segunda oportunidad para continuar su camino en el futbol y alcanzar el profesionalismo.

En redes sociales, el futbolista comparte contenido relacionado con sus partidos, entrenamientos y actividad deportiva.

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