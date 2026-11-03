¿Qué es y qué lleva una mochila de emergencia? Esto recomiendan las autoridades

¿Qué lleva una mochila de emergencia?. Foto: Getty

Una mochila de emergencia, también conocida como mochila de vida, es un conjunto de artículos básicos que permite a una persona o familia atender sus necesidades inmediatas después de un desastre natural.

En México, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos (SGIRPC) recomienda prepararla con anticipación y guardar en ella suministros suficientes para las primeras 72 horas posteriores a una emergencia, periodo en el que los servicios básicos podrían verse interrumpidos y la ayuda podría tardar en llegar.

La recomendación de contar con estos artículos no significa que exista una amenaza inminente. Se trata de una medida de prevención que también han promovido autoridades de otros países y organismos internacionales ante distintos escenarios de riesgo.

¿Ya cuentas con tu #MochilaDeVida? Recuerda que debe contener suministros básicos para sobrevivir durante las primeras 72 horas posteriores a una emergencia o sismo.

👉 Aquí te decimos cómo prepararla.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/s7c3TD19K5 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 2, 2026

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia para sobrevivir 72 horas?

De acuerdo con las recomendaciones del Cenapred, la mochila debe contener artículos que permitan atender necesidades básicas, mantenerse informado y solicitar ayuda en caso de quedar atrapado o necesitar asistencia.

Entre los principales elementos se encuentran:

Agua embotellada suficiente para las necesidades de cada integrante de la familia.

suficiente para las necesidades de cada integrante de la familia. Alimentos no perecederos , como productos enlatados o empaquetados, fáciles de abrir y que aporten energía.

, como productos enlatados o empaquetados, fáciles de abrir y que aporten energía. Linterna con pilas de repuesto.

con pilas de repuesto. Radio portátil que funcione sin conexión a internet ni redes de telefonía.

que funcione sin conexión a internet ni redes de telefonía. Botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso habitual.

y medicamentos de uso habitual. Ropa abrigadora , impermeable, calzado adicional y una cobija.

, impermeable, calzado adicional y una cobija. Silbato para pedir auxilio.

para pedir auxilio. Documentos importantes , en copias protegidas o almacenados en una memoria USB.

, en copias protegidas o almacenados en una memoria USB. Dinero en efectivo y duplicado de las llaves de casa.

y duplicado de las llaves de casa. Artículos de higiene personal , como papel sanitario y toallitas húmedas.

, como papel sanitario y toallitas húmedas. Encendedor o cerillos, guardados de manera segura.

También es importante adaptar el contenido a las necesidades de cada familia. Si hay bebés, personas adultas mayores, personas con discapacidad o pacientes con tratamientos médicos, deben incluirse pañales, alimentos especiales y medicamentos. En caso de tener mascotas, se recomienda agregar alimento y artículos indispensables para su cuidado.

La mochila debe colocarse en un sitio visible y de fácil acceso, preferentemente cerca de la ruta de evacuación.

¿Qué otros países han llamado a su población a generar una mochila de supervivencia?

Perú recomienda preparar un combo de supervivencia ante desastres

En Perú, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) promueve el llamado Combo de la Supervivencia, una estrategia que contempla dos elementos: una mochila para emergencias y una caja de reserva.

De acuerdo con la institución, la mochila contiene artículos indispensables para afrontar las primeras 24 horas después de una emergencia. Por su parte, la caja de reserva reúne provisiones para que una familia pueda atender sus necesidades del segundo al cuarto día.

El contenido debe ajustarse al número de integrantes del hogar y a sus necesidades particulares, incluidos niñas, niños, personas adultas mayores, embarazadas y personas con discapacidad o enfermedades crónicas.

Aunque Perú ha desarrollado campañas de prevención ante distintos fenómenos naturales, la información oficial consultada sobre el Combo de la Supervivencia no permite atribuir esta recomendación a una alerta reciente y específica por el fenómeno de El Niño.

Japón pide almacenar agua, alimentos y sanitarios portátiles

Este 2 de noviembre de 2026, Japón puso en marcha su nueva Agencia Nacional de Gestión de Desastres, que tendrá funciones de coordinación en materia de prevención, atención de emergencias y recuperación.

En el marco de su inauguración, Goshi Hosono, titular de la nueva dependencia, llamó a la población a reforzar las medidas de preparación en sus hogares, así como la implementación de medidas preventivas como la mochila de emergencia.

Entre sus recomendaciones destacó almacenar agua y alimentos para al menos tres días, de preferencia para una semana, además de contar con sanitarios portátiles y revisar las rutas y ubicaciones de los refugios.

La agencia también pidió asegurar los muebles para evitar accidentes durante los sismos y revisar las condiciones de las viviendas.

El llamado responde a los riesgos de grandes desastres naturales que enfrenta Japón, entre ellos posibles terremotos de gran magnitud en la fosa de Nankai, así como sismos en otras regiones del país. Las autoridades explicaron que la recomendación forma parte de una estrategia permanente de prevención y no de un aviso de que un desastre vaya a ocurrir de manera inmediata.

Unión Europea promueve reservas para al menos 72 horas

La Comisión Europea presentó el 26 de marzo de 2025 su Estrategia de Preparación de la Unión, con medidas para fortalecer la capacidad de respuesta de los países miembros ante crisis y emergencias.

Entre sus objetivos está promover que la población pueda mantenerse por sí misma durante un mínimo de 72 horas, mediante el almacenamiento de suministros esenciales. Para ello, también recomienda tener lista una mochila de emergencia, entre otras acciones.

La estrategia contempla mejorar los sistemas de alerta temprana, impulsar campañas de información y preparar a la ciudadanía ante distintos escenarios, como desastres naturales, crisis sanitarias y amenazas a la seguridad.

En el documento, la Comisión Europea plantea que la preparación debe involucrar tanto a las autoridades como a la población, las empresas y otros sectores de la sociedad.

¿Qué países han emitido recomendaciones para almacenar suministros?

Los casos de Japón, Perú y la Unión Europea muestran que las recomendaciones para contar con reservas de agua, alimentos y otros artículos básicos forman parte de distintas estrategias de protección civil.

Sobre una alerta de “Guardianes de Islandia”, difundida en su portal oficial y atribuida a 15 países, no se encontró una fuente oficial verificable que permita confirmar su emisión, vigencia o la lista de periodos de almacenamiento que circula.

🚨 MÁS DE 20 PAÍSES ya le están diciendo a su gente lo mismo:



Ten comida, agua, baterías y capacidad para sobrevivir varios días sin luz, sin agua y sin servicios básicos.



Reino Unido, Japón, Alemania, Noruega, Francia, Países Bajos, Suecia… y muchos más lo están recomendando… pic.twitter.com/B49Orzw3hc — Victor Rizzo (@victorizzov) October 29, 2026

Por ello, no es posible presentar como confirmados los plazos atribuidos a Alemania, Suecia, Noruega, Estonia, Groenlandia, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia y Reino Unido.

En cualquier caso, las recomendaciones de preparación para emergencias no deben interpretarse automáticamente como anuncios de una amenaza mundial. Su propósito es que las personas tengan recursos básicos disponibles si un desastre interrumpe temporalmente los servicios y la asistencia.

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