INE declara desiertas tres consejerías en OPLEs de Guerrero y Oaxaca

Arturo Castillo, consejero electoral INE. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) declaró desiertas tres consejerías de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de Guerrero y Oaxaca, luego de que las propuestas no alcanzaran la mayoría calificada de ocho votos necesaria para su aprobación.

Durante una sesión urgente del Consejo General, celebrada este lunes 2 de noviembre, el INE rechazó los perfiles de Brenda María Ayala Terrazas y Víctor De Paz Adame, propuestos para Guerrero, así como el de Flor Angélica Enríquez García, para Oaxaca.

¿Por qué el INE rechazó las consejerías de Guerrero y Oaxaca?

Las tres propuestas quedaron sin aprobación debido a que no lograron reunir los ocho votos requeridos entre los integrantes del Consejo General del INE.

El consejero electoral Arturo Castillo explicó que, desde el inicio del proceso, tenía reservas sobre los perfiles presentados y que no votaría a favor de ninguno.

“De los tres perfiles que están, a dos yo los califiqué desde un inicio con una calificación bastante baja y a una tercera persona, el análisis de su historial a mí no me brinda una convicción de idoneidad”, señaló.

Castillo sostuvo que, por esas razones, no respaldaría ninguna de las tres propuestas sometidas a consideración del Consejo General.

Partidos pidieron revisar posibles vínculos con Guadalupe Taddei

El rechazo ocurrió después de que los nombramientos fueran pospuestos durante la sesión del Consejo General del pasado jueves.

En aquella reunión, representantes de partidos políticos solicitaron una revisión a fondo de los perfiles, ante sospechas de posibles vínculos con Guadalupe Taddei, señalada en el material como exconsejera presidenta del INE.

La solicitud llevó a aplazar la discusión de los tres nombramientos hasta la sesión urgente de este lunes.

¿Qué pasó con las tres vacantes electorales?

Tras la nueva discusión, ninguna de las propuestas consiguió la mayoría calificada necesaria para ocupar los cargos.

Con esta decisión, las dos consejerías de Guerrero y la de Oaxaca fueron declaradas desiertas, por lo que los tres espacios permanecen sin titular.

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