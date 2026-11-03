Empresarios piden independencia y perfiles técnicos para encabezar el INE

Empresarios piden fortalecer INE. Foto: Cuartoscuro

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió a la Cámara de Diputados garantizar un proceso abierto, transparente y verificable para designar a la nueva persona titular de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de un comunicado, el organismo empresarial señaló que la selección debe basarse en criterios objetivos y reglas claras, con el propósito de fortalecer la confianza ciudadana en la autoridad electoral.

📄 COMUNICADO CCE



La designación de la nueva presidencia del INE debe realizarse mediante un proceso transparente que fortalezca la vida democrática del país y la confianza ciudadana.



🔗 Consulta nuestro posicionamiento en: https://t.co/bYQYoUvspt pic.twitter.com/GbY84GtYbu — Consejo Coordinador Empresarial CCE (@cceoficialmx) November 2, 2026

El CCE llamó a privilegiar perfiles con trayectoria electoral comprobada, capacidad técnica y probidad, por encima de cualquier consideración política.

CCE pide perfiles independientes para encabezar el INE

El organismo también consideró que la nueva presidencia debe comprometerse a ejercer sus responsabilidades conforme a los principios constitucionales de la función electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Para el sector empresarial, la renovación de la presidencia del INE es relevante ante las elecciones de 2027, en las que se renovarán más de 19 mil cargos, entre ellos 500 diputaciones federales y 17 gubernaturas.

En ese contexto, destacó el papel que tendrán tanto el instituto como sus 16 mil colaboradores en la organización de los próximos comicios.

Empresarios piden fortalecer la operación del INE rumbo a 2027

El CCE señaló que, además de resolver oportunamente la designación de la nueva presidencia, es necesario revisar las disposiciones legales para garantizar la continuidad de las actividades del instituto.

También planteó fortalecer los contrapesos internos y los mecanismos de deliberación y toma de decisiones colegiadas.

De acuerdo con el organismo, contar con autoridades electorales independientes y confiables contribuye a la estabilidad política, la certeza jurídica y a generar condiciones favorables para la inversión y el desarrollo económico.

Finalmente, el CCE consideró que la designación representa una oportunidad para fortalecer la autonomía institucional, la transparencia y la confianza de la ciudadanía en la democracia.

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