Pemex localiza toma clandestina en Ecatepec; autoridades aseguran bodega con una pipa con combustible

Zona de hallazgo de la toma clandestina. Foto: Fernando Cruz

Personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y autoridades federales localizaron una toma clandestina de hidrocarburo en Ecatepec, Estado de México, y aseguraron una nave industrial donde encontraron una pipa con combustible y decenas de contenedores.

El hallazgo ocurrió en las inmediaciones de la colonia El Charco, a un costado del Gran Canal, luego de que trabajadores de seguridad física de Pemex detectaran un fuerte olor a combustible debajo de la autopista Siervo de la Nación.

Hallan manguera conectada a un poliducto

Durante la inspección, el personal de Pemex encontró una manguera conectada a un poliducto. Al seguir su trayecto, llegó hasta una nave industrial de aproximadamente 100 metros cuadrados, que posteriormente fue asegurada por las autoridades federales.

En el interior del inmueble localizaron una pipa con capacidad de 30 mil litros, que contenía hidrocarburo a tres cuartas partes de su capacidad.

También encontraron una oquedad donde desembocaba la manguera conectada a una bomba de extracción.

Además, fueron ubicados 40 contenedores de mil litros con productos de limpieza, suavizantes y aromatizantes, presuntamente utilizados para mitigar el olor del combustible.

Marina y Guardia Nacional resguardan la zona

Tras una evaluación de Protección Civil, Bomberos y áreas de Riesgos, las autoridades descartaron peligro para la población, por lo que no fue necesario evacuar la zona.

Pemex clausuró la toma clandestina y confirmó que no había viviendas cercanas al punto intervenido.

El inmueble permaneció bajo resguardo de elementos de la Marina y la Guardia Nacional, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) realizaba las diligencias correspondientes para el aseguramiento.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas detenidas por estos hechos.

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