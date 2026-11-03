Sergio Gutiérrez Luna anuncia demanda por daño moral contra periodista

Sergio Gutiérrez Luna. Foto: Cuartoscuro

El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, anunció que emprenderá acciones legales por daño moral contra quienes lo vinculan con un presunto cobro de diezmos y la asignación irregular de plazas en el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE); señalamientos que hace la periodista Aurora Zepeda, de Excelsior.

A través de un posicionamiento y un mensaje en video, el vicepresidente de la Cámara de Diputados rechazó las acusaciones y aseguró que no tiene relación con esos hechos. También señaló que ya había ejercido su derecho de réplica ante el diario Excélsior, pero que los señalamientos continuaron.

“He decidido emprender acciones legales por daño moral contra quienes insisten en vincularme en un grave delito, sin pruebas ni sustento”. Sergio Gutiérrez Luna

Diputado anuncia acciones legales por señalamientos

El legislador sostuvo que las acusaciones deben investigarse y que, en caso de comprobarse irregularidades, se sancione a las personas responsables.

Sin embargo, consideró que también deben existir consecuencias legales para quienes lo señalen reiteradamente sin pruebas.

“Ante ello, el único camino que me queda es la presentación de una demanda por daño moral”. Sergio Gutiérrez Luna

He decidido emprender acciones legales por daño moral contra quienes insisten en vincularme en un grave delito, sin pruebas ni sustento.

Ya ejercí mi derecho de réplica y, aun así, continúan con esa narrativa de pretender involucrarme en algo en lo que NADA tengo que ver.

Que se… pic.twitter.com/vNiL0Z1BYX — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) November 2, 2026

Gutiérrez Luna reiteró que no participó en la asignación de plazas ni en el supuesto cobro de diezmos y afirmó que buscará defenderse por la vía legal ante lo que calificó como señalamientos infundados.

Gutiérrez Luna niega cobro de diezmos en el INE

El diputado explicó que solicitó una aclaración al periódico Excélsior y a la periodista Aurora Cepeda, luego de que se le relacionara con un supuesto esquema de cobro de cuotas a trabajadores del Órgano Interno de Control del INE.

Según su versión, aunque la aclaración fue publicada, la periodista volvió a referirse al tema durante una intervención en el espacio radiofónico de Azucena Uresti.

“Esto es total y categóricamente falso, que de ninguna manera he tenido control de plazas en el órgano interno de control y mucho menos he cobrado diezmos a personas que puedan trabajar ahí”. Sergio Gutiérrez Luna

Gutiérrez Luna también cuestionó que se le mencione en testimonios sobre el presunto cobro de dinero sin que, dijo, exista certeza sobre su participación.

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