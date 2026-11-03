Fuerte explosión de pirotecnia en Xilitla deja lesionados y vehículos dañados

Ayuntamiento grababa mientras ocurrió la explosión. Foto: Ayuntamiento Xilitla

Una fuerte explosión de pirotecnia en las inmediaciones del panteón municipal de Xilitla, San Luis Potosí, dejó cinco personas lesionadas y vehículos dañados, en medio de las celebraciones de Día de Muertos, cuando familias acudían a visitar a sus difuntos.

Las imágenes del incidente muestran los daños ocasionados por el estallido, ocurrido en un puesto de venta de cohetes instalado a las afueras del cementerio. La explosión provocó alarma entre los visitantes y movilizó a cuerpos de emergencia para atender a los heridos y controlar el fuego.

🚨 Una explosión en un puesto de pirotecnia cercano al panteón municipal de Xilitla, San Luis Potosí, dejó cinco lesionados, entre ellos tres menores.



Según el Ayuntamiento, todos están estables y el Festival de Globos de Cantoya fue suspendido por prevención. pic.twitter.com/9dZHMUruGK — Juan Manuel Jiménez (@juanmapregunta) November 3, 2026

Ayuntamiento de Xilitla confirma cinco personas lesionadas

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Xilitla informó que cinco personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas para recibir atención médica. La autoridad municipal identificó a los afectados como:

Margarita Trejo Márquez, de 63 años.

Jorge Isai G., de 19 años, originario de Iztacapa.

Kevin Daniel Bautista, de 13 años.

Camila Márquez, de 13 años.

Juliana Márquez, de 16 años.

El Gobierno municipal señaló que las cinco personas se encontraban estables y recibían atención médica. También informó que dará seguimiento a su evolución y a las circunstancias en las que ocurrió la explosión.

Una camioneta con fuegos pirotécnicos explotó este lunes 2 de noviembre afuera del panteon municipal de Xilitla, en la Huasteca potosina. Se reportan tres heridos que fueron trasladados al hospital. #SLP #SanLuisPotosí #CapitalSLP #Huasteca @RGC_Mx @GobEdoSLP @PC_SLP pic.twitter.com/AQ4a4HPk7e — San Luis Al Instante (@sanluisalinstan) November 3, 2026

Cancelan Festival de Globos de Cantoya tras explosión

Como medida preventiva, el Ayuntamiento anunció la cancelación del Festival de Globos de Cantoya, que estaba programado para este 2 de noviembre.

La suspensión, explicó la autoridad, busca proteger a habitantes y visitantes después del incidente registrado en las inmediaciones del panteón.

Las causas de la explosión todavía no han sido esclarecidas. El Ayuntamiento indicó que se dará seguimiento a las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos y las acciones correspondientes.

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