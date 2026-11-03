Noticias de hoy 2 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas
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Noticias de hoy 2 de noviembre de 2026, hasta las 19:00 horas:
Una avioneta particular se desplomó en la colonia Venta Prieta, en Pachuca, Hidalgo; los dos tripulantes murieron.
La Asociación de Empresas de Seguridad Privada reportó que el Edomex concentra 23% de los robos a transporte de carga; le siguen Puebla y Guanajuato.
Recuerda que, a partir de mañana, la SEP restringirá el uso de celulares en primarias y secundarias; la medida aplicará durante clases y recreos.
En la última semana de octubre se registraron 266 homicidios en el país; el Estado de México encabezó la lista con 39 casos.
Puente por Revolución Mexicana
Tras el puente de Día de Muertos, el próximo descanso obligatorio será el 16 de noviembre por la conmemoración de la Revolución Mexicana.
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