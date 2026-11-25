Acuden a tramitar licencia permanente sin cita. Foto: Cuartoscuro

El próximo 31 de diciembre vence el plazo para tramitar la licencia permanente en la Ciudad de México. Hasta ahora, el Gobierno capitalino no ha informado si habrá una prórroga para 2027, por lo que ciudadanos acuden a los módulos a contrarreloj y enfrentan largas filas.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) habilitó tres módulos para realizar el trámite sin cita: Acoxpa, Universidad y San Andrés Tetepilco. Sin embargo, quienes buscan obtener el documento reportan que deben llegar desde la madrugada para conseguir una ficha.

Tres módulos atienden sin cita para tramitar la licencia permanente

La Semovi habilitó tres sedes para realizar el trámite de la licencia permanente, con los siguientes horarios:

Lunes a viernes: de 8:00 a 17:00 horas.

de 8:00 a 17:00 horas. Sábados y domingos: de 9:00 a 14:00 horas.

Los módulos se encuentran en Acoxpa, Universidad y San Andrés Tetepilco.

Abel Munguía, de la Jefatura de Unidad Departamental de Control Vehicular, explicó que los solicitantes deben presentar cuatro documentos para completar el procedimiento:

“Son cuatro documentos esenciales: es el INE, el comprobante de domicilio, no mayor a seis meses, el comprobante de pago, es muy importante el original, y tener en caso de primera ocasión, la licencia, la constancia de haber acreditado el curso en línea”.

Sobre la cantidad de personas que pueden atender, el funcionario señaló que se reparten entre 300 y 600 fichas, dependiendo de la demanda que tenga cada módulo.

Ciudadanos llegan desde las cinco de la mañana para conseguir ficha

Los ciudadanos que acuden a realizar el trámite advierten que hay que llegar desde la madrugada para alcanzar una de las fichas, pues no encuentran citas disponibles en el sistema.

Es el caso de Azucena López, habitante de Cuautitlán, quien contó que buscó espacios tanto para noviembre como para diciembre, pero no encontró disponibilidad.

“No hay citas. Nada ni de noviembre, ni de diciembre y ya me metí incluso a todas, estuve buscando uno por uno y no, ninguna”.

Ante la falta de citas, preguntó desde qué hora debía formarse y le indicaron que algunas personas llegan desde las cinco de la mañana, aunque la atención comienza a las ocho.

“Desde las cinco de la mañana dicen que están formados, que abren a las ocho, pero a las cinco están”, relató.

Además de la dificultad para conseguir ficha, los ciudadanos temen que el plazo termine y pierdan el dinero que ya pagaron por el trámite. López explicó que desembolsó mil 500 pesos y le preocupa no poder concluir el procedimiento.

“Yo que ya pagué e hice todo el trámite, me pongo a pensar en eso, entonces ¿si pierdo voy a perder mi dinero o cómo?”, cuestionó.

Aunque el trámite dura 25 minutos, la espera se extiende por horas

Aunque el procedimiento para obtener la licencia permanente dura alrededor de 25 minutos, el tiempo de espera en los módulos puede ser de varias horas.

Alfonso Moreno, habitante de Chalco, contó que llegó desde las siete de la mañana y recomendó a quienes todavía deben realizar el trámite acudir temprano y llevar alimentos.

“Llegamos desde las siete, hasta ahorita. Estamos desde la mañana”, comentó.

También aconsejó a los solicitantes que vayan preparados para pasar varias horas en el lugar:

“Que sí le madruguen y que se vengan comidos, porque ya llegando aquí, entrando ya no encuentras nada”.

Por su parte, Verónica Sánchez, también habitante de Chalco, reconoció que dejó el trámite para los últimos días, pese a que ya había iniciado el proceso desde hace un año.

Explicó que primero le dijeron que su hoja ya no tenía validez, por lo que tuvo que volver a realizar el procedimiento. Después obtuvo su línea de captura y realizó el pago, pero nuevamente pospuso concluirlo.

Con el 31 de diciembre como fecha límite, quienes aún no cuentan con la licencia permanente buscan completar el trámite antes de que termine el año. Por ahora, no hay confirmación de que el plazo vaya a extenderse.

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