Adán Augusto, senador de Morena. Foto: Cuartoscuro

El senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, negó haber intervenido en la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) cuando encabezó la Secretaría de Gobernación y rechazó haber impulsado a funcionarios, como el consejero Jorge Montaño Ventura, o a la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei.

En el Senado, el legislador también rechazó que un funcionario de esa Cámara tenga vínculos empresariales con Hernán Bermúdez, señalado como presunto líder del grupo criminal conocido como “La Barredora”.

Adán Augusto niega controlar a consejeros del INE

López Hernández aseguró que durante su gestión en Gobernación no tenía entre sus responsabilidades supervisar el funcionamiento interno del instituto electoral.

Recordó que en ese periodo coincidió públicamente con el entonces presidente del INE, Lorenzo Córdova, y con el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo.

Sobre Jorge Montaño Ventura, negó controlarlo o haber promovido su llegada al Consejo General. Explicó que lo conoció años atrás en el Senado, cuando un legislador del PRI se lo presentó como aspirante a magistrado electoral en Tabasco.

“Yo no controlo a nadie. Montaño es consejero integrante del Consejo General, fue electo por un procedimiento que está previsto en la Constitución”, Adán Augusto López Hernández, senador de Morena

El legislador también negó haber promovido a Guadalupe Taddei, así como haber colocado funcionarios en el instituto o enviado contratistas a los órganos electorales locales. Precisó que la conoció personalmente hasta después de que la Cámara de Diputados la designó presidenta del INE.

“Yo conocí a la expresidenta del instituto después de que fue designada por el Congreso… La conocí, de hecho, físicamente una vez que ella fue designada presidenta, me invitaron a ser testigo de la firma de un convenio entre los gobiernos del Estado de México y de Coahuila con el Instituto Electoral y fui”, Adán Augusto López Hernández, senador de Morena

Defiende a la FGR y pide esperar las investigaciones

Al ser cuestionado sobre las facultades administrativas otorgadas a la presidencia del INE, el senador consideró que los problemas no necesariamente están en las leyes, sino en quienes las aplican.

Además, defendió la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) y recordó que las autoridades deben mantener la secrecía de las investigaciones.

Señaló que toda persona debe ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario y pidió tener paciencia con la Fiscalía.

Niega que funcionario del Senado sea socio de negocio de Hernán Bermúdez

Por otra parte, López Hernández rechazó que José Márquez Borbolla, titular de la Unidad de Eventos del Senado, sea socio de un negocio de venta de pollo relacionado con Hernán Bermúdez, señalado como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”.

El legislador sostuvo que se trata de una empresa familiar que comenzó como una tortillería en Villahermosa. También explicó que la fotografía en la que aparecen juntos corresponde a la inauguración de un establecimiento, a la que acudieron distintos funcionarios estatales.

“Él no es socio, [es] con su familia de toda la vida. Yo los conozco muy bien y sí son gente de trabajo”, Adán Augusto López Hernández, senador de Morena

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