Fátima Bosch se entrevista a sí misma. Foto: AFP

Este martes 24 de noviembre se entrega la corona de Miss Universo a una nueva reina de belleza, por eso, Fátima Bosch compartió una entrevista poco convencional en la que ella misma se hizo las preguntas para recordar su experiencia, hablar de los desafíos que enfrentó durante su reinado y reflexionar sobre lo que viene después.

En el video, la mexicana protagoniza un diálogo con otra versión de sí misma, usando la corona y un vestido rojo, Fátima respondió a los cuestionamientos de sí misma quien con ayuda de edición aparece también en el video, pero usando unos jeans, un suéter y lentes.

Las preguntas recorren su paso por el certamen de belleza, desde si valió la pena el esfuerzo hasta si está preparada para cerrar esta etapa.

Una de las primeras preguntas fue si todo lo vivido había valido la pena, sin dudarlo, Bosch respondió: “Cada segundo”.

Sin embargo, también reconoció que el camino fue más complicado de lo que imaginaba. Al ser cuestionada sobre la dificultad de la experiencia, contestó: “Más de lo que imaginábamos”.

Fátima Bosch habla sobre el peso de la corona

Durante la conversación, la mexicana también reflexionó sobre lo que representó llevar la corona de Miss Universo y los desafíos que acompañaron esa responsabilidad.

Cuando le preguntaron si la corona había pesado, respondió: “Más de lo que se veía”.

Uno de los momentos más personales llegó cuando se le preguntó qué había descubierto de sí misma durante esta experiencia.

“Que mi voz era más fuerte que mis miedos”, expresó.

Bosch también habló sobre lo que deja después de esta etapa y el impacto que espera haber tenido en las personas que conoció durante su camino como reina de belleza.

“Una parte de mí en cada vida que tocó la mía”, respondió.

¿Fátima Bosch está lista para dejar la corona?

La parte final de la entrevista estuvo marcada por las preguntas sobre el futuro de la mexicana y su disposición para dejar atrás esta etapa.

Al preguntarle si volvería a vivir la experiencia, Bosch contestó que sí, “En todas las vidas”.

Después llegó una de las preguntas centrales del video, de si estaba lista para dejar la corona.

“La corona está lista para escribir su propia historia”, y agregó que ella también está preparada para continuar con la suya.

El diálogo terminó con una pregunta dirigida a ella misma: “¿Y tú? ¿Estás lista para volver a ser simplemente Fátima?”.

A lo que la Fátima con lentes asintió con la cabeza mientras sonreía, para después extender la mano y dársela a ella misma.

¿Dónde se celebra Miss Universo 2026?

La edición número 75 de Miss Universo se celebra en San Juan, Puerto Rico, como parte de los festejos por el aniversario del certamen.

La ceremonia de coronación tiene lugar en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde 116 representantes de distintos países y territorios compiten por el título.

La final está programada para este martes 24 de noviembre de 2026 y marcará el momento en que Fátima Bosch entregue la corona a su sucesora.

¿Quién es la representante de México en Miss Universo 2026?

La encargada de representar a México en esta edición es María Vargas, originaria de Zapopan, Jalisco, quien obtuvo el título de Miss Universe México 2026.

Su nombre completo es María Guadalupe Vargas Naranjo, tiene 28 años y es modelo, empresaria y escritora.

Estudió Negocios Internacionales en la Universidad de Guadalajara y consiguió su pase al certamen internacional después de ganar la competencia nacional el 29 de agosto de 2026.

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