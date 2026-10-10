Noticias de hoy 9 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 9 de octubre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Otra riña deja 2 muertos en penal

Una nueva riña en el penal de El Castillo, en Mazatlán, dejó 2 internos muertos. Suman 12 fallecidos en apenas dos días dentro del reclusorio.

Terremoto sacude Panamá

Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió Panamá, provocó derrumbes y daños en edificios. Se emitió alerta de tsunami y suspendieron las clases en el país.

Nobel de la Paz

El Nobel de la Paz fue para Navi Pillay, jueza sudafricana de 85 años que encabezó una investigación que concluyó que Israel cometió genocidio en Gaza.

Rechazan ejecución televisada

Estados Unidos planea transmitir en vivo la ejecución de un exsoldado que asesinó a 13 personas en una base militar en 2009. La decisión provocó críticas de la ONU y legisladores.

Condenan a plagiarios de Irán Castillo

Nueve integrantes de una banda vinculada al secuestro de la actriz Irán Castillo, en 2015, recibieron condenas de hasta 165 años de prisión.

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