Simon y Rachel impactarían México el fin de semana: alertan a varios estados; Isaias sigue avanzando hacia EE. UU.

Tres ciclones amenazan México. Foto: IA/GPT

Los huracanes Simon y Rachel provocarán fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado en varios estados de México durante el fin de semana del 10 y 11 de octubre.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Simon podría tocar tierra en Jalisco como huracán de categoría 4, mientras que Rachel ingresaría a Baja California como tormenta tropical.

En su aviso especial de este viernes 9 de octubre, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) también informó que el huracán Isaias alcanzó la categoría 3 y se dirige hacia Estados Unidos, sin que se esperen nuevas afectaciones en territorio mexicano.

⚠️ Te mantenemos al tanto sobre los #Huracanes #Simon y #Rachel que se encuentran en el océano Pacífico. Ambos ingresarán a tierra los próximos días al territorio nacional. Toda información en https://t.co/MQsxnn4yvk pic.twitter.com/Ojttv4hrH2 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2026

Huracán Simon impactaría Jalisco como categoría 4 el domingo

El huracán Simon, actualmente de categoría 2, mantiene un proceso de rápida intensificación. Según el pronóstico del SMN, alcanzaría la categoría 3 este viernes y la categoría 4 durante el sábado 10 de octubre, con vientos de 230 kilómetros por hora y rachas de hasta 280 km/h.

Para la mañana del domingo 11 de octubre, Simon podría tocar tierra en la costa de Jalisco, con vientos de 215 km/h y rachas de 260 km/h.

Las zonas donde se esperan los efectos más intensos incluyen Playa Pérula y, posteriormente, la región de Puerto Vallarta. Las condiciones también podrían extenderse a Nayarit y el sur de Sinaloa, dependiendo de los ajustes en su trayectoria.

¿Qué estados tendrán lluvias extraordinarias por Simon?

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían superar los 250 milímetros en 24 horas durante sábado y domingo.

Viernes 9: lluvias intensas en Guerrero y Michoacán, con precipitaciones torrenciales en algunas zonas costeras.

lluvias intensas en Guerrero y Michoacán, con precipitaciones torrenciales en algunas zonas costeras. Sábado 10: lluvias extraordinarias en Jalisco y Colima; torrenciales en Michoacán e intensas en Nayarit.

lluvias extraordinarias en Jalisco y Colima; torrenciales en Michoacán e intensas en Nayarit. Domingo 11: nuevamente lluvias extraordinarias en las costas de Jalisco y Colima, intensas en Nayarit y muy fuertes en Sinaloa.

Durante los tres días, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco podrían registrar acumulados superiores a 350 milímetros de lluvia.

Además, se prevé oleaje de entre 8 y 9 metros frente a las costas de Colima y Jalisco.

Huracán Rachel llegará a Baja California como tormenta tropical

Por su parte, Rachel se aproximará al norte de Baja California durante el domingo 11 de octubre.

El pronóstico indica que ingresaría como tormenta tropical en las inmediaciones de Ensenada, cerca de Tijuana, con vientos de 85 km/h y rachas de hasta 100 km/h.

Sus principales efectos serán:

Lluvias muy fuertes en Baja California.

Vientos con fuerza de tormenta tropical.

Incremento del oleaje en zonas costeras.

La #TormentaTropical #Rachel se ubica a 1,440 km al oeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. El sistema se encuentra lejos de las costas nacionales pero se prevé que en los próximos días se desplace hacia la #PenínsulaDeBajaCalifornia ⬇️ pic.twitter.com/Uc3JLXvMWn — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2026

Huracán Isaias, categoría 3, se dirige hacia Estados Unidos

Mientras tanto, el huracán Isaias alcanzó la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y continúa alejándose de México.

De acuerdo con el SMN, se prevé que ingrese a las costas de Estados Unidos durante los próximos días, sin nuevas afectaciones previstas para territorio mexicano.

El organismo pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, especialmente en las zonas costeras donde se esperan lluvias extraordinarias, fuertes vientos y oleaje elevado.

#Isaias, #Huracán de categoría 3 en la escala #SaffirSimpson, se ubica a 845 km al norte de Cabo Catoche, #QuintanaRoo. Debido a su distancia y trayectoria no genera efectos en #México ⬇️ pic.twitter.com/yPTpmixG6f — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2026

Alertan por lluvias fuertes, tormentas eléctricas y viento en CDMX y Edomex

Para este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento de 30 a 40 km/h en la Ciudad de México y el Estado de México, entre las 18:00 y las 21:00 horas.

Las precipitaciones podrían afectar alcaldías como Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco, así como municipios mexiquenses como Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec y Nezahualcóyotl.

El SMN advirtió que las lluvias podrían provocar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y reducción de visibilidad. Además, las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

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