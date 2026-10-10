“Se me está muriendo”: manifestantes del IMSS abren paso a mujer que llevaba a su madre a urgencias

El cierre de circulación provocó afectaciones viales. Foto: Alberto M. Rodríguez

En medio del bloqueo que se registró esta tarde frente al Hospital La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una emergencia llevó a los trabajadores que se manifestaban a abrir paso a un taxi.

Una mujer les pidió que la dejaran ingresar con su madre, quien necesitaba atención médica urgente.

Ante la desesperación de la mujer y sus reclamos, el personal del IMSS que se manifestaba sobre Circuito Interior permitió el paso del vehículo para que pudiera llevar a su madre al área de urgencias del hospital.

En medio del bloqueo que mantienen trabajadores del IMSS sobre Circuito Interior, a la altura del Centro Médico Nacional La Raza, una ciudadana solicitó que le permitieran avanzar, pues trasladaba a su madre a urgencias a bordo de un taxi; ante la petición, los manifestantes… pic.twitter.com/U709k9QaWL — Uno TV (@UnoNoticias) October 9, 2026

“Se me está muriendo”: mujer pide paso para ingresar a su madre a La Raza

En el momento de la emergencia, la mujer explicó a los manifestantes que su madre tenía un dolor muy fuerte, además de vómito y escalofríos.

“Se me está muriendo. Viene con un dolor muy fuerte. Ya se está vomitando, tiene mucho frío”, dijo, mientras pedía que dejaran avanzar al taxi.

Tras escucharla, los manifestantes abrieron paso al vehículo. Al llegar al hospital, la mujer colocó una silla de ruedas para ayudar a su madre a bajar del taxi e ingresar a las instalaciones.

Bloqueos de trabajadores del IMSS afectan vialidades de CDMX y Edomex

La protesta de trabajadores del IMSS provocó afectaciones viales en distintos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México, con bloqueos sobre Circuito Interior, Paseo de la Reforma, Periférico Norte, Gustavo Baz y la carretera México-Pachuca.

En municipios mexiquenses como Tlalnepantla, Naucalpan, Tecámac y Ecatepec también se reportaron afectaciones.

Además, el servicio de la Línea 1 del Mexibús fue suspendido.

Las movilizaciones mantienen complicaciones para la circulación y el transporte público.

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