“Bluetoothing”: la peligrosa tendencia de inyectarse sangre ajena al drogarse que habría desatado una gran crisis de VIH 

¿Qué es el bluetoothing, esta peligrosa práctica adictiva? | Foto: Shutterstock

El “bluetoothing” es una práctica en la que las personas se inyectan drogas, como metanfetamina o heroína, para luego extraer su sangre en la jeringa e inyectarla en otra persona, de acuerdo con la Clínica Pulse de servicios sanitarios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó en diciembre de 2025 por la epidemia de VIH de más rápido crecimiento en el mundo, en Fiji, en el contexto detectado de personas que se inyectan drogas, provocando un mayor riesgo de transmisión del virus.

¿Qué es exactamente el “bluetoothing”?

La práctica conocida como “hotspotting” o “bluetoothing” se refiere a la forma en que las personas comparten drogas a través de la sangre, de acuerdo con el Instituto de Rehabilitación St. Joseph.

“Significa inyectar un medicamento, luego tirar un poco de su propia sangre de nuevo en la jeringa y pasarla a otra persona para que puedan compartir el subidón”. St. Joseph Institute

Los medicamentos que se usan frecuentemente en el “bluetoothing” son la metanfetamina, heroína y otros opioides, de acuerdo con los expertos.

Estados Unidos (EE.UU.) no presenta mayores registros de esta práctica, según la institución, que destacó su presencia en partes de África e Islas del Pacífico como:

Tanzania

Lesotho

Sudáfrica

Fiji

Fuente: St. Joseph Institute

Los especialistas de Pensilvania destacaron que esta práctica es común en poblaciones afectadas por la pobreza y en donde existe acceso limitado a la atención médica.

“Las personas que viven en comunidades empobrecidas pueden ver al ‘bluetoothing’ como una forma de estirar una dosis de una droga entre varias personas, especialmente cuando el dinero es escaso“, agregaron.

¿Por qué es tan peligrosa esta práctica?

El también llamado “hotspotting” conlleva riesgos de infecciones por VIH, según el St. Joseph Institute, que destacó: “A menudo puede garantizar el riesgo de una infección“.

Los expertos explican que, cuando el cuerpo absorbe la sangre de otra persona, se abren las puertas a virus e infecciones que el sistema inmunológico no puede combatir fácilmente, entre ellas:

1. VIH

El St. Joseph Institute alerta que si una persona VIH+ usa la aguja primero, el virus puede entrar en el torrente sanguíneo de la siguiente persona en cuestión de segundos.

Y aseguró, con base en estudios no citados, que la metanfetamina y los opioides también pueden hacer que el VIH se replique más rápido en el cuerpo.

2. Hepatitis B y C

Una de las vías de transmisión de la hepatitis es a través de la sangre. “El ‘bluetoothing‘ es, básicamente, una invitación directa para la infección“, alertaron los especialistas de Pensilvania.

Los virus de la hepatitis B y C atacan el hígado y son capaces de provocar daños a largo plazo, como la cirrosis y el cáncer de hígado.

3. Cuestiones digestivas e inmunitarias

El uso intravenoso a base de agujas puede provocar problemas estomacales debido a que las defensas del cuerpo están disminuidas, incluyendo:

Calambres

Náuseas

Molestias continuas

Fuente: St. Joseph Institute

4. Problemas cardíacos y de circulación

La práctica de “bluetoothing“, que consiste en inyectar sangre ajena, puede provocar reacciones violentas por parte del organismo, de acuerdo con el St. Joseph Institute.

El más mínimo desajuste en el tipo de sangre podría desencadenar un estrés cardíaco grave o reacciones inmunes que tienen el potencial de provocar consecuencias mortales, de acuerdo con los especialistas.

5. Infecciones múltiples a la vez

El “bluetoothing” también puede provocar que las personas se conviertan en portadoras de varias infecciones al mismo tiempo, como de VIH, hepatitis e infecciones baterianas simultáneas.

“Una vez que su sistema inmunológico está sobrecargado, cualquier otro problema de salud puede afectar aún más”. St. Joseph Institute

¿Qué está pasando en Fiji por el “bluetoothing”?

Fiji registró un aumento importante de casos de VIH en 2024, con mil 538 casos nuevos a nivel nacional, mientras que mil 226 casos fueron notificados tan solo en los primeros meses de 2025, de acuerdo con la OMS.

Las autoridades globales estimaron que la crisis en Fiji tiene como una de sus principales razones a la práctica de “bluetoothing” o “hotspotting“.

“Entre las personas que comenzaron el tratamiento del VIH en 2024, el 48% fueron personas que se inyectaron drogas, lo que destaca el impacto desproporcionado en este grupo”. OMS

Todos los participantes en las entrevistas de evaluación rápida informaron que, debido a la falta de acceso a agujas o jeringas estériles, en algún momento habían reutilizado una aguja o jeringa después de otra persona.

Así como el St. Joseph Institute, la OMS reconoció que dicha práctica aumenta el riesgo de VIH, hepatitis viral y otras infecciones virales relacionadas con la inyección; sin embargo, los investigadores encontraron poca evidencia de esta práctica de alto riesgo en la región.

A pesar de esto, la OMS destacó que los jóvenes, están en riesgo de contraer VIH y hepatitis desde el primer momento en que usan drogas.

“Agravando el problema, la mayoría tenía poca conciencia del VIH, y muchos se enfrentaban a dificultades para acceder a los servicios de prueba y tratamiento“, concluyó la OMS.

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