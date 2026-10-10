Microsismo de magnitud 2.2 se percibe en Tlalpan, en la CDMX

La SGIRPC informó que no hubo afectaciones. Foto: Cuartoscuro

La tarde de este viernes, los habitantes de la alcaldía Tlalpan fueron sorprendidos por un microsismo de magnitud 2.2, en punto de las 16:50 horas, con una profundidad de 8.7 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), por su parte, dio a conocer que no hubo afectaciones. Explicó que mantiene su monitoreo para descartar cualquier eventualidad.

El último sismo reportado en el país fue por la mañana, a 171 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas, cuya magnitud fue de 4.3.

📢 De acuerdo al @SSNMexico se registró un sismo de 2.2 en la Alcaldía Tlalpan. No se reportan afectaciones.



Establecemos comunicación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías (UGIRPC) para descartar cualquier eventualidad.



En la… https://t.co/BljQJkoImk — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 9, 2026

¿Por qué no sonó la alerta sísmica?

La alerta sísmica no sonó debido a que la magnitud del sismo fue leve. Para que las bocinas suenen se debe registrar un sismo de 5.5 o más.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicana explica que la activación depende de la magnitud del sismo y la distancia a la ciudad que va a alertar:

Magnitud mayor a 5 que ocurre a no más de 200 km.

Magnitud mayor a 6 que ocurre a más de 350 km.

Magnitud mayor a 5.5 que ocurre a no más de 350 km.

¿Qué es un microsismo?

Los microsismos son movimientos de baja magnitud que se pueden sentir con mayor intensidad en puntos cercanos al epicentro. Esto porque se originan a poca profundidad en áreas urbanas como la alcaldía Tlalpan.

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