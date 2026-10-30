Ciberataque sacude al mundo cripto: ¿está seguro tu dinero?

Un ciberataque contra la plataforma que maneja el mayor número de activos de criptomonedas en el mundo encendió las alertas sobre la seguridad del dinero digital. El ataque, cuyo costo se estima en aproximadamente 6 mil 300 millones de dólares, obligó a suspender temporalmente los retiros mientras la compañía investiga cómo ocurrió la vulneración.

De acuerdo con lo informado por la empresa, el ataque habría comenzado desde una computadora comprometida y habría involucrado a numerosas personas que utilizaron mecanismos para borrar sus rastros y dificultar las investigaciones.

Pero este incidente deja una pregunta importante: ¿qué tan seguros estamos cuando nuestro dinero depende completamente de sistemas digitales?

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión” son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.