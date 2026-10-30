¿Ya recibiste tu Pensión Bienestar? Así puedes consultar tu depósito

Pagos de programas sociales. Foto: Cuartoscuro

Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar pueden consultar si ya recibieron el pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026 sin tener que acudir a una sucursal bancaria. Para hacerlo, existen alternativas como la aplicación del Banco del Bienestar, la consulta telefónica y los cajeros automáticos.

Estas opciones permiten revisar el saldo disponible y confirmar si el depósito ya aparece en la cuenta asociada a la tarjeta del programa.

El pago corresponde a los beneficiarios de los programas de Personas Adultas Mayores, Personas con Discapacidad y Madres Trabajadoras.

Consulta tu depósito desde la aplicación del Banco del Bienestar

Una de las formas más sencillas de revisar el pago es mediante la aplicación oficial Banco del Bienestar Móvil, disponible gratuitamente para teléfonos Android y iPhone.

Para utilizarla, sigue estos pasos:

Descarga la aplicación desde Google Play o App Store Acepta los términos y condiciones Registra tu número de teléfono celular Ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta del Bienestar Una vez que tengas acceso, consulta el saldo y los movimientos de tu cuenta

La aplicación permite conocer el dinero disponible y revisar los movimientos registrados.

¿Cómo consultar el saldo de la Pensión Bienestar?

Si no tienes acceso a internet o prefieres no utilizar una aplicación, puedes consultar cuánto dinero tienes en tu tarjeta mediante una llamada telefónica.

El procedimiento es el siguiente:

Marca al 800 900 2000, número de atención del Banco del Bienestar

número de atención del Banco del Bienestar Selecciona la opción 1 para consultar tu saldo

Ingresa los 16 números de tu tarjeta

Proporciona el año de nacimiento del titular cuando lo solicite el sistema

Después de validar los datos, la grabación proporcionará la información del saldo disponible.

Consulta tu depósito en cajeros y sucursales

Otra alternativa es acudir directamente a un cajero automático del Banco del Bienestar. Para revisar si ya llegó el apoyo económico:

Introduce tu tarjeta en el cajero Escribe tu NIP de cuatro dígitos Selecciona la opción de consulta de saldo Revisa la cantidad disponible en tu cuenta

También puedes acudir a una ventanilla del banco con tu tarjeta e identificación oficial para solicitar información sobre tu cuenta.

¿Debes retirar el dinero el mismo día del depósito?

No. Los recursos de la Pensión del Bienestar permanecen en la cuenta bancaria, por lo que no es necesario retirar todo el dinero el día que se realiza el depósito. Puedes disponer de él posteriormente, de acuerdo con tus necesidades.

Es importante recordar que el NIP y los datos bancarios son personales. No los compartas con desconocidos ni con personas que te ofrezcan ayuda para consultar o liberar tu pensión.

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