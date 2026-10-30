Pemex registra pérdidas por 10.8 mil mdp, 82.4% menos que en el tercer trimestre de 2025

Pérdidas de Pemex se redujeron 82.4% respecto a 2025. Foto: Cuartoscuro

Petróleos Mexicanos (Pemex) registró una pérdida de 10 mil 795 millones de pesos durante el tercer trimestre de 2026, una cifra 82.4% menor a los 61 mil 242 millones de pesos que perdió en el mismo periodo de 2025, informó la empresa estatal.

La reducción representa una diferencia de 50 mil 447 millones de pesos entre ambos periodos. Sin embargo, Pemex todavía reportó números negativos, presionada por los costos asociados a instrumentos financieros derivados y la depreciación del peso mexicano frente al dólar, factores que afectaron sus resultados entre julio y septiembre.

Pemex reduce sus pérdidas frente al tercer trimestre de 2025

La pérdida registrada por Pemex en el tercer trimestre de 2026 fue aproximadamente 82.4% menor a la del mismo periodo del año anterior, de acuerdo con las cifras difundidas por la compañía.

En su reporte, la petrolera explicó que el resultado estuvo relacionado con mayores costos asociados a instrumentos financieros derivados y una pérdida cambiaria por la depreciación del peso frente al dólar estadounidense.

Pese a estos factores, la empresa reportó un incremento de 28.5% en sus ventas, que alcanzaron 486 mil 779 millones de pesos durante el trimestre.

Este aumento en los ingresos contribuyó a compensar parcialmente el impacto de los costos financieros y cambiarios, aunque no fue suficiente para evitar que la compañía cerrara el periodo con pérdidas.

¿Cuánto debe Pemex y cómo cambió su deuda en 2026?

Al cierre de septiembre, la deuda financiera de Pemex se ubicó en 77 mil 600 millones de dólares, una reducción de 8.9% respecto al cierre de 2025.

La situación financiera de la petrolera continúa bajo presión por sus compromisos de deuda y las necesidades de inversión para sostener sus operaciones y revertir el declive de su producción.

Pemex cerró 2025 con una pérdida de aproximadamente 2 mil 500 millones de dólares, mientras el Gobierno federal mantiene un respaldo financiero para apoyar a la empresa estatal.

Los pasivos de la petrolera también representan una presión para las finanzas públicas, debido al respaldo que requiere para cumplir con sus obligaciones y mantener sus operaciones.

Pemex busca revertir el declive de su producción

Además de sus resultados financieros, la petrolera enfrenta el reto de recuperar su producción, afectada por la falta de inversión y el declive de sus campos.

En junio de 2026, Pemex anunció un acuerdo con la brasileña Petrobras para explorar proyectos conjuntos de petróleo y gas, principalmente en el Golfo de México, con el objetivo de impulsar nuevas oportunidades de producción.

Mientras tanto, el resultado del tercer trimestre muestra una reducción importante de las pérdidas frente a 2025, aunque la empresa todavía enfrenta costos financieros, deuda y retos operativos.

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