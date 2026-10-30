Blanca Cruz, presidenta provisional del INE, pide seguir con los preparativos rumbo a 2027

Blanca Cruz, presidenta provisional del INE. Foto: INE

La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, pidió al personal del organismo mantener los preparativos del proceso electoral 2026-2027, pese a la crisis que enfrenta la institución.

En un mensaje dirigido a quienes trabajan en el instituto, Cruz García llamó a continuar con las actividades conforme a los calendarios y procedimientos establecidos. También aseguró que se apoyará en la experiencia del personal para mantener el funcionamiento del organismo.

“Quiero transmitirles un mensaje de solidez institucional y confianza, sustentado en lo que ustedes representan: una estructura profesional, experimentada y comprometida con el servicio público”, Blanca Yassahara Cruz García, consejera presidenta provisional del INE

INE deberá facilitar revisión de recursos públicos

La consejera presidenta provisional también instruyó al personal a brindar las facilidades que correspondan al Órgano Interno de Control y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que ejerzan sus atribuciones, particularmente en la revisión del uso de los recursos públicos.

Cruz García señaló que las auditorías y revisiones deberán esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades mediante los procedimientos correspondientes.

Además, subrayó que estos procesos deben realizarse con respeto a los derechos de las personas involucradas y sin anticipar conclusiones.

“El instituto debe brindar todas las facilidades que legalmente le correspondan al Órgano Interno de Control y a la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio de sus atribuciones, particularmente en la revisión de los recursos públicos, estas revisiones deberán esclarecer los hechos y determinar responsabilidades mediante los procesos correspondientes con respeto a los derechos de las personas y sin anticipar conclusiones”, Blanca Yassahara Cruz García, consejera presidenta provisional del INE

De esta manera, el mensaje de la presidenta provisional planteó dos tareas simultáneas para el INE: mantener la organización de las próximas elecciones y facilitar la rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos.

Blanca Cruz propone diálogo en el Consejo General

Sobre la conducción del instituto durante su encargo provisional, Cruz García planteó mantener el diálogo y tomar decisiones compartidas en el Consejo General.

Afirmó que el carácter provisional de su presidencia no cambia las responsabilidades del organismo ni las obligaciones de quienes lo integran.

“La provisionalidad de esta presidencia no modifica la permanencia de nuestras responsabilidades. Tenemos una institución sólida, respaldada por la experiencia y la capacidad de su Servicio Profesional Electoral, de la rama administrativa y personal operativo, y por la responsabilidad compartida de su Consejo General”, Blanca Yassahara Cruz García, consejera presidenta provisional del INE

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