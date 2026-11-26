El accidente se presentó al filo de las 6:45 am. Foto: @JefeVulcanoCova

Momentos de tensión se vivieron en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México (CDMX), luego de que la cabina de una pipa de gas LP se incendiara en el cruce de Oceanía y Persia, en la colonia Romero Rubio.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al sitio para combatir las llamas y evitar que el fuego se extendiera al resto de la unidad.

Videos del incendio de la pipa de gas LP

El Jefe Vulcano, Juan Manuel Pérez Cova, compartió videos y fotografías de las labores de los bomberos para controlar el incendio que afectó la cabina de la pipa. De acuerdo con las imágenes, la intervención permitió evitar que las llamas alcanzaran el tanque donde se almacenaba el combustible.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:45 horas

“Informo que el fuego dañó la cabina de la unidad que transportaba gas LP, con una capacidad de 4,500 litros. El fuego ya fue extinguido, no se reportan personas lesionadas y el riesgo ha sido mitigado. La unidad es trasladada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)”, informó el Jefe Vulcano.

En otro video, compartido por la cuenta @MrElDiablo8, se observa la intervención de los cuerpos de emergencia. La pipa pertenece a la empresa FLAMAGAS y porta el número económico 003.

De manera extraoficial, se señaló que el conductor habría escapado del lugar; sin embargo, este dato no ha sido confirmado.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido algún comunicado sobre el incidente ocurrido en la colonia Romero Rubio, en la alcaldía Venustiano Carranza.

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