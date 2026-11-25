La licencia permanente es muy solicitada en CDMX. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La licencia de conducir permanente en la Ciudad de México (CDMX) tiene una alta demanda entre la ciudadanía; sin embargo, el plazo para obtenerla no será ampliado. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que el 31 de diciembre de 2026 será la fecha límite para realizar el trámite.

Durante una conferencia de prensa para presentar el nuevo Modelo de Reinserción Social para la Construcción de Paz, la mandataria señaló que las personas interesadas tuvieron más de dos años para solicitar este documento.

“Sobre la alta demanda de la licencia permanente, pues sabemos que diciembre ya es el último mes para la expedición de licencias permanentes. Se tuvieron dos años y un mes para poder solicitarla”.

Habilitan nuevo macromódulo para tramitar la licencia permanente

Ante la demanda de este documento, el Gobierno capitalino habilitó un nuevo espacio con mayor capacidad para atender a los solicitantes. De acuerdo con la información oficial, a partir del 1 de diciembre se podrá tramitar la licencia permanente en el macromódulo ubicado en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixiuhca.

Los horarios de atención serán los siguientes:

Lunes a viernes: de 9:00 a 19:00 horas

Sábados y domingos: de 9:00 a 17:00 horas

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la licencia permanente en CDMX?

Las personas interesadas en obtener la licencia permanente por primera vez deberán cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades capitalinas:

Evaluación: presentar el examen correspondiente para quienes solicitan la licencia por primera vez y para personas foráneas, cuando aplique. Se realiza a través del sitio https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/

Identificación oficial vigente con CURP: puede ser INE, pasaporte, cartilla del Servicio Militar o licencia digital

Comprobante de domicilio: de la Ciudad de México o del Estado de México , con una antigüedad no mayor a tres meses. También se acepta la INE con domicilio completo.

, con una antigüedad no mayor a tres meses. También se acepta la INE con domicilio completo. Pago de derechos: mil 500 pesos

¿Dónde están los módulos para tramitar la licencia permanente?

Además del nuevo macromódulo de la Magdalena Mixiuhca, la ciudadanía puede acudir a los siguientes puntos para realizar el trámite:

San Andrés Tetepilco: Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco, alcaldía Iztapalapa, código postal 09440

Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco, alcaldía Iztapalapa, código postal 09440 Acoxpa: avenida Acoxpa número 436, zona de Coapa, alcaldía Tlalpan, código postal 04980

avenida Acoxpa número 436, zona de Coapa, alcaldía Tlalpan, código postal 04980 Universidad: avenida Universidad número 936, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, código postal 03310

Las autoridades capitalinas informaron que no es necesario solicitar una cita para acudir presencialmente a estos módulos. Sus horarios de atención son:

Lunes a viernes: de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas

Sábados y domingos: de 9:00 a 14:00 horas

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