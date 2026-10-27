Puebla crece 3.1%: llegan inversiones y nuevos empleos

| 21:00 | L G Suárez | UnoTV

El objetivo es abrir más oportunidades de empleo y apoyar tanto a grandes empresas como a pequeños negocios.
La industria, la construcción y comercio registran aumentos. FOTO: Especial

La economía de Puebla creció 3.1% en 2026, impulsada por nuevas inversiones, la llegada de empresas y proyectos de vivienda, hoteles y plazas comerciales. El gobernador Alejandro Armenta Mier informó que estas actividades representan una derrama económica de 8 mil millones de pesos para el estado.

Durante la presentación de los Indicadores Económicos 2026, el mandatario destacó que la industria, la construcción y el comercio registraron aumentos. También señaló que el objetivo es abrir más oportunidades de empleo y apoyar tanto a grandes empresas como a pequeños negocios.

Puebla registra crecimiento en industria, construcción y comercio

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, dio a conocer los resultados de los principales sectores económicos:

  • Manufactura: creció 8%.
  • Construcción: aumentó 24.6%.
  • Comercio: registró un alza de 4.13%.
  • Inversión extranjera directa: alcanzó 998.3 millones de dólares.

Armenta explicó que su gobierno busca facilitar la llegada de empresas y fortalecer los negocios locales, ya que también son una fuente importante de trabajo para las familias poblanas.

Huejotzingo atrae empresas y miles de empleos

Uno de los municipios donde se concentran las nuevas inversiones es Huejotzingo, con proyectos industriales, viviendas y servicios.

El alcalde Roberto Solís Valles informó que la planta de Trox lleva 60% de construcción, mientras que Schaeffler está cerca de terminar sus instalaciones.

También hay proyectos de Grupo Vinte, Grupo Ara y una empresa china dedicada a la tecnología de celdas solares.

Por su parte, Grupo Vinte anunció que sus próximas inversiones incluirán escuelas, plantas de tratamiento, pozos y servicios urbanos. La empresa prevé generar más de 3 mil 600 empleos en los próximos años.

El presidente municipal agregó que la ocupación laboral en Huejotzingo aumentó 20% y que buena parte de los puestos de trabajo beneficia a habitantes de la zona.

Puebla tendrá más vuelos nacionales e internacionales

Otro de los cambios anunciados es el aumento de rutas aéreas desde Puebla.

De acuerdo con el gobernador, el estado pasó de tener cinco o seis vuelos nacionales y uno internacional a contar con 20 rutas nacionales y cuatro conexiones internacionales.

Entre los destinos internacionales están Los Ángeles, Houston, Newark y Chicago.

Además, se tienen previstas mejoras en el aeropuerto de Huejotzingo para facilitar la llegada de empresas y fortalecer la actividad económica de la región.

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