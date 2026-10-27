Renuncia de Taddei no basta: Somos exige investigar presunta corrupción en el INE

Somos exigen respuestas de Guadalupe Taddei. Foto: Cuartoscuro

Contratos millonarios bajo sospecha, posibles conflictos de interés y videos que exhibieron presuntos vínculos de Guadalupe Taddei y su familia con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, proveedor del Instituto Nacional Electoral (INE), detonaron un escándalo que puso bajo cuestionamiento su gestión. Ante esta controversia, el partido político Somos exigió investigar las posibles irregularidades y determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados.

“No se debe quedar en una simple renuncia, claro siempre hay presunción de inocencia hay que respetar el debido proceso para eso creo que hay indicios verificables, de que ahí se cometieron irregularidades en la entrega de contrato, debe de estudiarse bien por las autoridades y se debe de castigar”, Guadalupe Acosta, presidente de Somos

Los señalamientos también alcanzaron a los mecanismos de fiscalización del organismo electoral. La dirigencia del partido cuestionó la actuación del Órgano Interno de Control ante las posibles anomalías en los procesos de contratación.

“No deja de ser desalentador que el encargado debe auditar internamente el órgano interno de control tiene dos años no haya encontrado nada. Una gran cantidad de periodistas encontraron lo que los auditores no hallaron, ninguno, nada de esto es producto de la autoridad responsable”, Guadalupe Acosta, presidente de Somos*

El partido prepara acciones legales para exigir una investigación formal. Marco Antonio Baños, representante de Somos ante el INE, adelantó que recurrirán a las instancias encargadas de investigar posibles faltas administrativas.

“Vamos a presentar la denuncia correspondiente ante el órgano interno de control, vamos a estar trabajando en ese documento que será presentado, quizá hoy o mañana a más tardar”, Marco Antonio Baños, representante de Somos ante el INE.

La controversia podría escalar al ámbito penal. Ante los señalamientos por posibles conflictos de interés y uso irregular de recursos públicos, Somos busca que distintas autoridades revisen las contrataciones cuestionadas.

“Debemos dirigir el mismo escrito a la Auditoría Superior de la Federación y analizar internamente presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por los posibles delitos”, Marco Antonio Baños, representante de Somos ante el INE

Las exigencias también alcanzaron a funcionarios que permanecen dentro del instituto. La dirigencia del partido consideró necesario garantizar condiciones que permitan el desarrollo de las investigaciones sin posibles interferencias.

“Toda aquellas personas que aparecen en los diversos videos y que tienen una responsabilidad específica de tienen que separar, se tienen que investigar y tienen que dar margen a que haya otras personas ahí y que faciliten la investigación”, Marco Antonio Baños, representante de Somos ante el INE

Además, el partido anunció que dará seguimiento a los cambios en la estructura administrativa del organismo electoral, particularmente en las áreas relacionadas con los hechos denunciados.

“Vamos a revisar cómo hacen las sustituciones de estas personas que literalmente son a fines de Morena”, Marco Antonio Baños, representante de Somos ante el INE.

En el terreno político, Somos comenzó acercamientos con otras fuerzas partidistas y organizaciones civiles para impulsar acciones conjuntas frente a los señalamientos contra el INE.

“Hemos iniciado conversaciones con dirigencias, representantes y presidentes de otras fuerzas políticas, para tratar de generar una actuación y presión en conjunto y hemos iniciado conversaciones con distintas organizaciones de la sociedad civil. Ya empezamos conversaciones con MC, PRI y PAN”, Emilio Álvarez Icaza, secretario general de Somos.

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