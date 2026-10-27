Fiscalía se disculpa por caso del “Monstruo de Toluca”; familias reclaman omisiones

La disculpa reconoce fallas, pero no borra el dolor. FOTO: Carlos Vera

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ofreció una disculpa pública a las familias de las víctimas de Óscar García Guzmán, conocido como el “Monstruo de Toluca”, por las omisiones cometidas durante las investigaciones de los crímenes.

El acto se realizó cinco años después de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos. Sin embargo, las madres de las víctimas reprocharon que las autoridades ignoraron sus denuncias y señalamientos, que pudieron ayudar a localizar al responsable.

Durante la disculpa pública, Martha Cuate, madre de Mónica, primera víctima identificada del feminicida, pidió que ninguna otra familia tenga que enfrentar una situación similar.

“Lo que yo pido es que no se repita, no vuelva a haber una Adriana, una Mónica, una Jessica, una Martha”, expresó.

La mujer aseguró que desde el inicio de la investigación proporcionó información sobre el paradero del responsable, pero sus señalamientos no fueron atendidos.

“Les señalé dónde estaba el feminicida, les dije dónde estaba y no trabajaron; por culpa de ellos es que estamos estas cuatro familias”, reclamó.

Los restos de Mónica fueron localizados en octubre de 2012 en una fosa común de Huixquilucan. Años después, su padre, Tomás Chávez, también fue asesinado por García Guzmán.

Madre de Jessica denuncia que ignoraron alerta de riesgo

Graciela Orihuela, madre de Jessica Guadalupe Jaramillo Orihuela, también denunció que informó a las autoridades sobre el posible paradero de su hija y el peligro que enfrentaba.

Sin embargo, aseguró que recibió una respuesta que minimizó su preocupación.

“Señora, no se preocupe, su hija ya es mayor de edad y se pudo haber ido con el novio”, recordó que le dijeron.

Días después, Jessica fue localizada sin vida en la colonia Santín, en Toluca.

¿Cuántos años de prisión recibió el “Monstruo de Toluca”?

Óscar García Guzmán fue sentenciado a más de 335 años de prisión por delitos relacionados con cuatro feminicidios, un homicidio, una desaparición y una violación.

Las familias de Adriana González Hernández y Martha Patricia Nava Sotelo también recibieron la disculpa pública como parte de las medidas de reparación del daño.

Por su parte, la activista Frida Guerrera exigió garantías para evitar que estos hechos se repitan y que las autoridades escuchen las denuncias.

“La exigencia es esa: que nos aseguren la no repetición, que se escuche a la víctima y sobre todo que se deje de negar la realidad”, señaló.

Para las familias, la disculpa reconoce las fallas institucionales, pero no borra el dolor ni las omisiones que denuncian desde hace más de una década.

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