Segob llama a transportistas a evitar bloqueos y anuncian mesas de diálogo

Segob llama a los transportistas a priorizar el diálogo. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gobernación (Segob) llamó a las organizaciones de transportistas, en especial a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), a privilegiar el diálogo y evitar bloqueos que afecten la movilidad y las actividades económicas en el país.

El Gobierno de México aseguró que la mayoría de las organizaciones del sector ya participa en las mesas de negociación para atender sus demandas. Sin embargo, como informó la dependencia, integrantes de la CANACAR han mantenido manifestaciones que generan afectaciones a la población.

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Segob reitera llamado al diálogo a CANACAR, que persiste con movilizaciones que afectan a la ciudadanía



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Segob llama al diálogo y anuncia mesas con transportistas

Tras una reunión realizada este lunes, autoridades federales y representantes del sector acordaron instalar mesas de trabajo con distintas dependencias para revisar las demandas de los transportistas y avanzar en la búsqueda de soluciones por vías institucionales.

La primera mesa se llevará a cabo este martes con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Posteriormente, se instalarán otras para abordar temas relacionados con la seguridad y la infraestructura carretera.

¿Qué dependencias participan en las negociaciones?

En la reunión de este lunes participaron representantes de distintas instituciones del Gobierno de México, de acuerdo con las autoridades. Entre ellas:

Secretaría de Gobernación (Segob).

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Guardia Nacional (GN).

¿Qué organizaciones de transportistas acudieron?

Por parte del sector participaron la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) y la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP). Estas organizaciones pertenecen a la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin).

Así, a través del comunicado emitido a través de sus canales, la Segob hizo un llamado a los transportistas a priorizar el diálogo y a no generar afectaciones viales.

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