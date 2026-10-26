Transportistas protestan en Calzada Vallejo y afectan la circulación; exigen seguridad en carreteras

Protesta de transportistas en Vallejo. Foto: X @OVIALCDMX

Más de 80 unidades de transporte de carga permanecen estacionadas en la Calzada Vallejo, a la altura de la estación Júpiter del Metrobús, en la Ciudad de México, para exigir mejores condiciones de seguridad en las carreteras.

16:44 #PrecauciónVial | Permanece cerrada la circulación en Calz. Vallejo al Sur a la altura de Júpiter, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, por manifestantes. #AlternativaVial Av. Ceylán y Eje Central. pic.twitter.com/AehTz2PjvQ — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 26, 2026

Los manifestantes pretendían avanzar hacia la Cámara de Diputados; sin embargo, conciliadores del Gobierno de la Ciudad de México que llegaron al lugar impidieron la acción y les ofrecieron mesas de diálogo.

¿Qué vialidades están afectadas por la protesta de transportistas?

Hasta las 3:30 de la tarde, los operadores de camiones se mantenían estacionados en los carriles de alta y baja velocidad, dejando únicamente un carril para el paso vehicular.

La afectación vial es desde el Periférico hasta la calle de Júpiter.

En el lugar se encontraban agentes de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para atender la movilización y las afectaciones al tránsito.

Hasta el momento, no se han registrado disturbios.

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