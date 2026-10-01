Gobernadora de Sinaloa anuncia seis cambios en su gabinete; ¿quiénes son?

Nuevos integrantes del gabinete. Foto: Gobierno de Sinaloa

Graciela Domínguez Nava, gobernadora interina de Sinaloa, anunció seis cambios dentro de su gabinete. Los nombramientos más destacados son los de Wilfredo Véliz Figueroa al frente de la Secretaría de Administración y Finanzas y José Manuel Acosta Bernal como nuevo secretario de Obras Públicas.

Otros cambios anunciados son la incorporación de Marco Antonio Zazueta Zazueta como subsecretario de Normatividad e Información Registral; ⁠Refugio Álvarez Montaño, subsecretario de Administración, y José Cipriano Serrano, director del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa.

A los funcionarios mencionados se les tomó protesta el día de ayer ante la gobernadora Domínguez Nava. Por otra parte, Aline Krystabel Guerra García hizo lo propio en la Secretaría de General de Gobierno, para asumir el cargo de directora del Trabajo y Previsión Social.

¿Quiénes son los nuevos integrantes en el gabinete de Sinaloa?

Wilfredo Véliz Figueroa (secretario de Administración y Finanzas)

Fungió como alcalde en Sinaloa municipio en el periodo 2005-2007; fue coordinador de zona 02 de COBAES y director del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado (Conalep) en Sinaloa.

José Manuel Acosta Bernal (secretario de Obras Públicas)

Es arquitecto por la UAS. En 2011 fue designado Arquitecto del Año por el Colegio de Arquitectos “Luis F. Molina” y presidente fundador del mismo organismo. Se ha desempeñado como director de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas y ha participado en innumerables proyectos urbanísticos y arquitectónicos en Sinaloa.

Marco Antonio Zazueta Zazueta (subsecretario de Normatividad e Información Registral)

Fue diputado local en las legislaturas LXIII y LXIV del Congreso del Estado, es licenciado en Administración y Finanzas con maestría en Economía y Negocios Internacionales. Cuenta con amplia experiencia en la iniciativa privada y en el servicio público fue director del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Sinaloa.

Refugio Álvarez Montaño (subsecretario de Administración)

Fue director administrativo del Congreso del Estado de Sinaloa de 2018 a 2024. Ha fungido como directivo en la banca privada como asesor financiero, ejecutivo de cuenta y gerente de sucursal.

José Cipriano Serrano (director del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa)

Es ingeniero civil egresado de la UAS. En el Gobierno de Sinaloa se desempeñó como director de Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, así como director de Infraestructura y Estudios de Factibilidad de la Secretaría de Obras Públicas. En el IMSS fue por más de 15 años supervisor de obras, coordinador de proyectos y jefe Regional de Control de Obras.

Aline Krystabel Guerra García (directora del Trabajo y Previsión Social)

Es QFB por la UAS, con maestría en Educación con enfoque en Docencia e Investigación. Ha sido docente en la UAS y universidades privadas, y en el ámbito público, fue secretaria del Bienestar en el Ayuntamiento de Culiacán, en el periodo 2022-2025.

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