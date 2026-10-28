Conduce con bebé en el toldo de su auto en Torreón y pide borrar video que lo exhibe

Graban a sujeto que conduce con bebé en el toldo de su auto. Foto: Pexels.

En redes sociales ha comenzado a compartirse un video con el que se captó el momento justo en que un sujeto conducía en calles de Torreón, Coahuila mientras llevaba un bebé sobre el toldo de su auto. La persona que grabó el momento le advirtió lo que estaba pasando, pero en lugar de agradecerle, se molestó y le pidió que borrara el clip.

A pesar de volverse viral la grabación, algunos usuarios en redes sociales cuestionan la veracidad del hecho, pues aseguran que podría tratarse solamente de una actuación.

Sujeto conduce con bebé sobre el toldo de su auto en Torreón

Un video se comparte en redes sociales en el que se puede observar como un sujeto conducía por calles de Torreón, Coahuila, con un bebé sobre el toldo de su automóvil.

De acuerdo con la persona que graba, esto ocurrió en la calle Ávila Camacho.

Le advirtieron lo que estaba pasando y se enojó

En el video se ve que la persona que graba le toca el claxon al sujeto para intentar advertirle que lleva un portabebé en el toldo de su auto mientras sigue su marcha.

Sin embargo, es hasta que lo alcanza y se empareja a él que logra indicar que lleva un portabebé arriba de su vehículo. Pero lejos de agradecerle la advertencia, el sujeto se enoja y primero no le hace caso.

“¡Llevas el portabebé arriba!”, se escucha en la grabación.

Pide que borre el video que exhibe su descuido

Es entonces que se alcanza a escuchar el llanto del bebé y la persona que graba el video le insiste que lleva el portabebé en el toldo de su coche.

Después de tanto insistir, logra que el sujeto frene su automóvil, pero solamente para que comience a reclamarle que lo persiguiera varios metros, presuntamente sin darse cuenta todavía que solamente quería advertirle que llevaba al bebé arriba de su vehículo.

La persona que sigue grabando con su teléfono celular le repite una vez más que tiene el portabebé en el toldo y es entonces que se da cuenta de su error.

Lo increíble es que el sujeto le pide que borre el video y entonces baja al bebé. Entonces lo pone en el asiento trasero de su automóvil y dice que “a todos nos puede pasar”.

Usuarios dicen que podría ser una actuación

A pesar de que el video se ha vuelto viral en redes sociales, llegando a compartirse incluso en varios medios de comunicación, usuarios cuestionan si es real este hecho ocurrido en Torreón, Coahuila.

Incluso algunos indican que se trata únicamente de una actuación con la intención de que el clip se viralice en internet.

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