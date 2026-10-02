Los “Cuates” de Torreón, Coahuila: 6 datos sobre los atacantes que asesinaron a una subdirectora de secundaria

Datos de los atacantes de la secundaria de Torreón. Foto: Pexels.

Este pasado jueves 1 de octubre, dos jóvenes mayores de edad entraron a una escuela secundaria ubicada en el ejido La Unión, en el municipio de Torreón, Coahuila, y llevaron a cabo un ataque en el que lamentablemente murió una persona y resultaron lesionadas cuatro más.

Después de estos hechos, lograron detener a los dos atacantes y las autoridades comenzaron a investigar los hechos, con la finalidad de conocer sus motivaciones.

Además, se han comenzado a revelar datos sobre los agresores, entre ellos que tienen 18 años y eran seguidores de figuras extranjeras conocidas por haber realizado ataques similares.

Y esto fue lo que dijo el fiscal del estado, Federico Fernández Montañez. pic.twitter.com/2yfE89Kkn8 — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) October 2, 2026

6 datos sobre los “cuates”, atacantes de la secundaria de Torreón

1.- Son hermanos gemelos de 18 años

Tras el ataque reportado en una secundaria de Torreón, el titular de la Fiscalía General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, dio a conocer algunos datos relevantes de los atacantes.

Uno de estos datos es que los agresores son dos hombres jóvenes de 18 años de edad, quienes son gemelos y conocidos como los “Cuates”. Ambos detenidos luego de asesinar a la subdirectora del plantel y de herir a cuatro personas más.

“Yo les puedo comentar que las investigaciones preliminares marcan, tenemos dos personas que son los probables responsables, dos personas de 18 años, hermanos, que están detenidos, ya puestos a disposición de la autoridad ministerial”, dijo el funcionario.

2.- Eran exalumnos de la secundaria que atacaron

También el fiscal coahuilense indicó que los jóvenes agresores eran exalumnos de la secundaria a la que decidieron entrar para atacar a varias personas.

“Estas dos personas son originarios de ahí, de ese Ejido, exalumnos de esta institución, de este plantel educativo, aún y cuando no culminaron y no concluyeron ahí sus estudios“, dijo Fernández Montañez en entrevista con medios

Justo por esta razón, los atacantes tomaron al decisión de llevar a cabo su ataque en ese plantel. De hecho, el fiscal menciona dos razones:

“Número uno, por conocerlo. Y número dos, por la cercanía que tenían de su lugar de residencia, de su casa habitación”, explicó.

3.- Vivían en un contexto de desintegración familiar

Por otra parte, Federico Fernández Montañez destacó que los dos jóvenes agresores vivían en un “contexto muy delicado” de desintegración familiar, un elemento que se está tomando en cuenta dentro de las investigaciones para entender las razones por las que se da el ataque en la secundaria de Torreón.

“En las primeras declaraciones de estas personas advertimos que es gente que trae un contexto muy delicado de desintegración familiar”, comentó.

Aunque sus familiares no se han manifestado, se sabe que al parecer vivían con su abuela.

4.- Uno de los hermanos había estado recientemente en un centro de rehabilitación

El fiscal comentó a medios locales que uno de los hermanos detenidos había salido recientemente de un centro de rehabilitación. Sin embargo, el aclaró que, según los primeros datos, su ingreso no habría sido por consumo de sustancias tóxicas.

Aseguro que habría entrado por la decisión de un familiar, sin mencionar cuál, con el objetivo de “encontrarle un tipo de orden a este joven”.

5.- Tenían interés en figuras y grupos relacionados con ataques violentos

También, el fiscal de Coahuila señaló que entre sus primeras declaraciones y sus pertenencias, encontraron referencias a figuras extranjeras vinculadas con ataques ocurridos en otros países.

Según el fiscal, los jóvenes buscaban pertenecer o identificarse con grupos o personas relacionadas con hechos de esa naturaleza. Por ello, la investigación contempla revisar sus redes sociales y posibles contactos.

“Dentro de sus pertenencias y entre sus primeras declaraciones hablan acerca de buscar pertenecer a grupos y de idolatrar figuras que ni siquiera son figuras nacionales, son figuras que ellos consideran figuras a seguir que en algún momento de la historia de otros países llevaron a cabo ataques”, comentó Fernández Montañez.

Cabe señalar que las autoridades destacaron que vestían de negro y con prendas estampadas con personajes relacionados con otros ataques.

6.- El ataque fue de manera aleatoria

El fiscal de Coahuila destacó que los jóvenes llevaron a cabo el ataque dentro de la secundaria de Torreón de manera aleatoria con armas blancos, no con armas de fuego ni tampoco explosivos. Es decir, no tenían un objetivo específico.

“Utilizaron estas armas blancas para atacar a personas de manera aleatoria, es decir, no con un destino o un destinatario final o específico, sino hacerlo de manera aleatoria al momento de entrar al plantel educativo”, destacó.

Por ahora, las investigaciones seguirán para conocer los motivos de los jóvenes para realizar el ataque en la secundaria de Torreón, aunque ya han comenzado a revelarse algunos datos importantes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.