Festivales, desfiles y más eventos por el Día de Muertos en Coahuila: fechas y lugares

Festivales y desfiles por el Día de Muertos. Foto: Gobierno de Coahuila

El Gobierno de Coahuila compartió una cartelera con los festivales, desfiles y demás actividades y eventos que se llevarán a cabo en algunos municipios del estado por las celebraciones del Día de Muertos este 2026.

¿Qué actividades se organizarán por el Día de Muertos en Coahuila?

De acuerdo con las autoridades estatales, durante las celebraciones por el Día de Muertos de este 2026, en algunos municipios del estado de Coahuila se llevarán a cabo diferentes actividades como festivales, desfiles de catrinas, altares monumentales, callejoneadas y concursos entre los meses de octubre y noviembre.

Estas son algunas delas actividades destacadas, así como las fechas y sedes donde se organizarán:

Saltillo

Festival de las Ánimas del Desierto 2026: se realizará del 22 de octubre al 3 de noviembre e incluye el Festival Paso de la Mariposa Monarca, presentado por RUMA, Arte y Comunidad; el Altar Monumental en el barrio Santa Anita y el Magno Altar en las escalinatas del Parque Las Maravillas

se realizará e incluye el Festival Paso de la Mariposa Monarca, presentado por RUMA, Arte y Comunidad; el Altar Monumental en el barrio Santa Anita y el Magno Altar en las escalinatas del Parque Las Maravillas 17° Festival Entre Flores y Amores: se organizará en el Museo de La Katrina, del 26 de octubre al 2 de noviembre con talleres gastronómicos, grabados, recorridos, poemas y un altar de muertos

se organizará con talleres gastronómicos, grabados, recorridos, poemas y un altar de muertos Noche de Linternas: se llevará a cabo en el Museo del Desierto el 30 de octubre , con recorridos por los pabellones a oscuras, solo linternas y disfraces

se llevará a cabo , con recorridos por los pabellones a oscuras, solo linternas y disfraces Xantolum, Desfile Día de Muertos: el 1 de noviembre partirá del Teatro de la Ciudad y concluirá en Parque Centro

Monclova

En este municipio se celebrará el Festival Flores y Calaveras, del 14 de octubre al 2 de noviembre, en diferentes puntos de la ciudad.

También tendrá el Festival de la Calabaza, del 22 al 31 de octubre, en el Eco Parque, además de pasarelas de catrinas y catrines y otras actividades.

San Pedro y Torreón

En San Pedro se realizará el Festival de Día de Muertos el 29 de octubre, con desfile, concursos y noche de luces.

Y en Torreón se celebrará el desfile y concurso del Día de Muertos el 30 de octubre. Esta actividad partirá de la Alameda Zaragoza y terminará en la Plaza Mayor. Mientras que en el Puerto Noas y el Teleférico también está la Exposición de Otoño y tendrá una Casa del Terror.

Actividades en Pueblos Mágicos de Coahuila

Los Pueblos Mágicos de Coahuila también tendrán celebraciones especiales para visitantes y habitantes.

Parras de la Fuente: del 16 de octubre al 3 de noviembre se realizará el Camino de las Flores con callejoneadas, ofrendas, concursos de catrinas y catrines, actividades culturales y altares de muertos

del 16 de octubre al 3 de noviembre se realizará con callejoneadas, ofrendas, concursos de catrinas y catrines, actividades culturales y altares de muertos Viesca: se organizará el Desfile de Catrinas el viernes 30 de octubre

se organizará el viernes 30 de octubre Cuatro Ciénegas: el Festival Internacional Luz y Raíces se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre, con tapetes, espectáculos artísticos, gastronomía, concurso de catrinas, desfile y procesión al panteón San José

Antes de asistir a cualquiera de estos eventos por el Día de Muertos en Coahuila, se recomienda consultar los canales oficiales de cada municipio para confirmar horarios y sedes, por cualquier cambio que pueda ocurrir.

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