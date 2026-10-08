Video: oso negro sorprende y abre la ventana de una cocina en Arteaga, Coahuila

Oso negro abre la ventana de una cocina en Coahuila. Foto: Cuartoscuro.

En redes sociales ha comenzado a compartirse un video en el cual se puede observar cómo un oso negro sorprendió a los huéspedes de una cabaña ubicada en el municipio de Arteaga, en el estado de Coahuila, al abrir la ventana de la cocina. El animal se habría visto atraído por un sartén con comida.

Graban a oso negro abriendo la ventana de una cocina en Coahuila

Usuarios y medios de comunicación comparten en redes sociales el video con el que se captó a un enorme oso negro abriendo la ventana de una cocina de una cabaña localizada en Arteaga, Coahuila.

En la grabación se puede ver que el enorme oso sorprendió a los huéspedes de la cabaña, pues además de aparecer frente a la ventana, mostró tener la capacidad de abrirla para meter su cabeza y buscar comida.

Quería la comida que había en un sartén

En la grabación de apenas un minuto de duración, se ve que el oso negro estaba atraído por la comida que había en un sartén colocado en un mueble de la cocina, pues con con sus garras intenta alcanzarlo y acercarlos a su boca.

Tras algunos intentos, el animal alcanza el sartén y comienza a comerse los alimentos de los huéspedes, quienes solamente lo observan y graban con sus teléfonos celulares.

Las personas prefirieron dejarlo comerse su comida, sin embargo, cuando comienza a meter más su cabeza, se espantan y lo ahuyentan para cerrar enseguida la ventana.

Afortunadamente, durante este peculiar encuentro, nadie resultó herido, ni los huéspedes ni el oso negro.

¿En qué partes de Coahuila hay más osos negros?

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente federal, en Coahuila se han encontrado rastros de oso en casi todo el estado, principalmente en los bosques de encino pino y maleza de montaña; y algunas veces en pastizales, regiones semiáridas, zonas agrícolas y ganaderas.

“Se han visto osos en la Serranías del Burro al centro del estado, al norte en la Sierra de Maderas del Carmen y al sur en la Sierra de Arteaga y Zapalinamé”, indican.

Por último, señalan que, de acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, Múzquiz, Saltillo y Arteaga cuentan con mayor número de osos.

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