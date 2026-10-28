Muere Dolores Huerta a los 96 años, histórica activista que defendió a trabajadores agrícolas en Estados Unidos

Dolores Huerta. Foto: AFP

Dolores Huerta, histórica líder sindical y activista estadounidense que luchó por los derechos de los trabajadores agrícolas y cofundó el sindicato United Farm Workers (UFW) junto a César Chávez, murió este miércoles 28 de octubre a los 96 años.

Su familia confirmó el fallecimiento mediante un comunicado, en el que adelantó que dará a conocer los planes para reconocer y celebrar su vida y legado.

Huerta fue una de las figuras más importantes del movimiento laboral en Estados Unidos durante las décadas de 1960 y 1970. Desde la organización de huelgas y boicots hasta las negociaciones con productores agrícolas y las gestiones ante legisladores, dedicó buena parte de su vida a mejorar las condiciones de quienes trabajaban en los campos, incluidos miles de migrantes.

Su trabajo contribuyó a conseguir contratos que contemplaban atención médica, seguridad laboral, planes de jubilación, agua potable, baños en los campos y protección contra pesticidas. También se le atribuye la popularización del lema “Sí, se puede”, que más tarde fue utilizado por Barack Obama durante su campaña presidencial de 2008.

Dolores Huerta represented the best of us.



California — and the United States — would not be what we are today without her resolute spirit, her passion for justice and fairness, and her commitment to those overlooked and forgotten.



Dolores' fight for gender equity, workers'… pic.twitter.com/ef50Pu5Mb7 — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) October 28, 2026

¿Quién fue Dolores Huerta y por qué marcó la historia laboral de Estados Unidos?

Dolores Huerta nació en Dawson, Nuevo México, en una familia de origen mexicano. Después de que sus padres se divorciaron, pasó gran parte de su juventud en Stockton, California, donde su madre administraba un hotel para personas de bajos ingresos y criaba a sus hijos.

Huerta comenzó su trayectoria profesional como maestra, pero decidió orientar su trabajo a la organización de trabajadores agrícolas al observar las carencias que enfrentaban los niños de familias jornaleras.

“No podía soportar ver a los niños venir a clase con hambre y necesitar zapatos”, recordó en una declaración citada por Reuters. “Pensé que podría hacer más organizando trabajadores agrícolas que tratando de enseñar a sus hijos hambrientos”.

Primero participó en el registro de votantes en Stockton y fundó la Asociación de Trabajadores Agrícolas. En 1962 se unió a César Chávez para crear la organización que posteriormente se convertiría en United Farm Workers.

Huelgas, boicots y mejoras para los trabajadores agrícolas

Durante las décadas de 1960 y 1970, Huerta se convirtió en una de las principales negociadoras y organizadoras de la UFW. Mientras Chávez concentraba buena parte de la atención pública, ella negociaba con productores, presionaba a legisladores y organizaba acciones para exigir mejores condiciones laborales.

En 1965 comenzaron huelgas y boicots contra productores de uva de California, movilizaciones que se prolongaron durante cinco años y después se extendieron a otros productos, como la lechuga. La campaña recibió el respaldo de figuras como Martin Luther King Jr. y Robert F. Kennedy.

La presión sindical contribuyó a que distintos productores firmaran contratos con la UFW. En 1975, el trabajo de Huerta también ayudó a impulsar la aprobación de la Ley de Relaciones Laborales Agrícolas de California, que otorgó a los trabajadores agrícolas derechos de negociación colectiva.

Dolores Huerta was a labor champion and civil rights leader who never wavered in the fight for hardworking Americans.



Thanks to her leadership, workers have higher wages, better benefits, and safer working conditions.



Rest in power, Dolores Huerta. pic.twitter.com/IQ12uGSQYh — Democrats (@TheDemocrats) October 28, 2026

Los acuerdos alcanzados por el sindicato contemplaron beneficios como atención médica, planes de jubilación, periodos de descanso, acceso a baños y agua potable en los campos, además de medidas de protección contra pesticidas.

Huerta fue arrestada más de 20 veces y enfrentó amenazas y hostigamiento durante su activismo. En 1988 sufrió fracturas de costillas y daños en el bazo después de ser golpeada por policías de San Francisco durante una protesta contra las políticas del entonces presidente George H. W. Bush.

El origen de “Sí, se puede” y el reconocimiento de Barack Obama

A Huerta se le atribuye la creación o popularización del lema “Sí, se puede”, una consigna que trascendió el movimiento sindical y se convirtió en una expresión asociada con las luchas sociales y políticas.

Barack Obama retomó la frase durante su exitosa campaña presidencial de 2008. Cuatro años después, en 2012, el entonces presidente estadounidense entregó a Huerta la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo reconocimiento civil del país.

Su vida también fue retratada en la película documental “Dolores“, presentada en el Festival de Cine de Sundance en 2017.

Incluso durante sus 90 años, Huerta continuó participando en conferencias universitarias, respaldando candidatos, registrando votantes y cuestionando las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

En 2002 fundó la Fundación Dolores Huerta para impulsar el activismo comunitario, con su hija Camila Chávez como directora ejecutiva. Su trabajo también abarcó los derechos de las mujeres, la reforma de salud y los cambios en las leyes migratorias.

Dolores Huerta también denunció abusos sexuales de César Chávez

En 2026, Huerta fue una de las mujeres que hicieron públicas acusaciones de abuso sexual contra César Chávez, su compañero en la fundación de la UFW, según un reporte de Reuters.

Huerta declaró que Chávez la presionó para mantener relaciones sexuales en una ocasión y que en otra la violó. Según su testimonio, ambos encuentros derivaron en embarazos y ella organizó que los bebés fueran criados por otras personas.

🕊️ Murió Dolores Huerta, legendaria activista por los derechos civiles



La icónica líder Dolores Huerta falleció a los 96 años, confirmaron autoridades este miércoles. Nacida en 1930 en Nuevo México, dedicó décadas a la defensa de trabajadores agrícolas, migrantes, minorías y… pic.twitter.com/xCCgaIqimW — Uno TV (@UnoNoticias) October 28, 2026

Las declaraciones se conocieron después de décadas en las que Chávez había sido la figura pública más visible del sindicato. En una entrevista con PBS en 2012, antes de que estas acusaciones salieran a la luz, Huerta explicó que no le molestaba que él recibiera la atención pública, pues prefería concentrarse en ayudar a la gente.

“Él dijo: ‘Uno de nosotros va a tener que ser el portavoz. ¿Estás bien si soy el portavoz?’. Por supuesto, dije que sí”, recordó.

La familia de Dolores Huerta confirmó su muerte a los 96 años

La familia de la activista anunció su fallecimiento este miércoles mediante un comunicado.

“Nos entristece profundamente anunciar que nuestra amada madre, Dolores Huerta, falleció hoy a la edad de 96 años”, expresó la familia, según la agencia AFP.

En el mismo mensaje, sus familiares señalaron que compartirán próximamente los planes para reconocer y celebrar su vida y legado.

La muerte de Huerta cierra la trayectoria de una de las figuras más reconocidas de la lucha por los derechos laborales en Estados Unidos, cuyo trabajo ayudó a organizar a trabajadores agrícolas, negociar mejores condiciones y mantener vivas las demandas de justicia social durante varias décadas.

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