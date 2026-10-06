Embargan por error casa en Torreón y sacan pertenencias de familia a la calle

Embargan casa por error en Torreón. Foto: Pexels/ilustrativa

En redes sociales ha comenzado a compartirse un video en el que una mujer denuncia que embargaron su casa por error en el municipio de Torreón, en el estado de Coahuila. En las imágenes se observa como varias de sus cosas están en la calle y señala a las personas que las sacaron sin darse cuenta que estaban en el domicilio equivocado.

Mujer denuncia que embargaron su casa por error en Torreón

De acuerdo con medios locales, la mujer es Julia Robles, quien denunció a través de un video publicado en redes sociales que embargaron su casa por error en el fraccionamiento Rincón de Las Etnias, en Torreón, Coahuila.

En la grabación, ella explica que el operativo estaba dirigido a la casa con el número 146, pero que el personal que iba a realizar el embargo entró a su domicilio, marcado con el número 148.

Todo esto después de que una de sus vecinas le informara de la presencia de patrullas y otras personas que estaban sacando sus cosas a la calle, por lo que rápidamente se trasladó a su casa, donde encontró varias de sus pertenencias sobre la banqueta, entre muebles y otros objetos de ella y su familia.

De hecho, también estaban los juguetes y materiales pedagógicos de comunicación visual utilizados por su hijo con autismo.

“Me embargaron mi casa y se equivocaron, se equivocaron, se equivocaron”, indica en el video Julia.

El embargo era para una mujer identificada como Thalía

El embargo estaba relacionado con un adeudo bancario y era para intervenir en el domicilio con el número 146, donde presuntamente vive una mujer identificada como Thalía.

Sin embargo, el operativo se realizó en el número 148, donde viven Julia y su esposo, quienes siguen pagando la casa a través de un crédito bancario.

Luego de denunciar el caso en sus redes sociales, el embargo se detuvo también porque mostró las escrituras oficiales del inmueble. Entonces los encargados del embargo aceptaron su error, por lo que tuvieron que meter nuevamente la pertenencias a la casa de Julia.

Finalmente, según medios, ella buscará asesoría jurídica para presentar una denuncia por lo ocurrido.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.