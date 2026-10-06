Tragedia en Ramos Arizpe: padre intenta rebasar, choca contra tráiler y muere; su familia queda herida

Choque en Ramos Arizpe queda en video. Foto: Cuartoscuro

En redes sociales se comparte un video que captó el momento justo en que un automóvil chocó contra un tráiler en el municipio de Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila. De acuerdo con reportes, el vehículo particular era conducido por un padre que intentó rebasar por el carril contrario, por lo que se impactó contra el camión de carga, muriendo y resultando herida toda su familia.

Video capta choque entre un automóvil y un tráiler en Ramos Arizpe

Usuarios y medios de comunicación comparten un video en el que se puede observar el momento en el que un automóvil particular chocó contra un tráiler en el municipio de Ramos Arizpe.

De acuerdo con reportes, el conductor, quien viajaba desde Zacatecas hacia Apodaca, Nuevo León, con su familia, chocó contra el tráiler luego de que intentara rebasar a otros vehículos que tenía de frente por el carril de sentido contrario.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

🚨 Un viaje de regreso a casa terminó en tragedia en Ramos Arizpe, #Coahuila. Una #familia que viajaba desde Zacatecas hacia Apodaca, Nuevo León, sufrió un choque con dos tráileres en el Libramiento Norponiente. Según se observa en un #video captado por uno de los tráileres… pic.twitter.com/7dNtGBE33J — Uno TV (@UnoNoticias) October 5, 2026

El accidente, ocurrido en el Libramiento Norponiente, quedó grabado por una cámara que llevaba el camión de carga, la cual captó como el automóvil quiso rebasar a otros vehículos por el carril contrario, impactándose primero con el tráiler y provocando que éste chocara contra otra unidad pesada.

El accidente dejó un muerto y cuatro personas heridas

Tras el fuerte accidente en Ramos Arizpe, Coahuila, se reporta que el conductor del vehículo particular, un padre de familia, falleció en el lugar donde ocurrió el choque.

Mientras que su familia, la cual viajaba con él, resultó herida: la madre, de 36 años de edad, quedó prensada y bomberos tuvieron que liberarla para que fuera trasladada a una clínica del IMSS; y sus hijos, de 2 y 4 años de edad, también resultaron lesionados y llevados al Hospital Ixtlero.

Por otra parte, el conductor de uno de los tráileres sufrió heridas y requirió hospitalización. La Guardia Nacional realizó las diligencias para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

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