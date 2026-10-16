¡Alerta por lluvias! Huracán Trudy y frente frío 2 azotarán México este fin de semana

Lluvias por huracán Trudy y frente frío número 2. Foto: SMN/Cuartoscuro.

Este viernes y durante el fin de semana, el huracán Trudy, actualmente categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, y el frente frío número 2 provocarán lluvias de intensas a torrenciales en distintas regiones de México, incluidas zonas del Pacífico y del Golfo de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la conferencia mañanera de este viernes, Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, indicó que, aunque el huracán Trudy todavía se encuentra lejos de las costas del Pacífico mexicano, su trayectoria apunta a que se aproxime a las costas de Jalisco durante el fin de semana.

Esta mañana el #Huracán categoría 3 #Trudy se encuentra a 380 km al suroeste de Acapulco, #Guerrero. Su circulación generará #Lluvias intensas en regiones de #Guerrero y #Oaxaca. Más información, en el gráfico pic.twitter.com/GQSTVZLE2J — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 16, 2026

Además, señaló queel fenómeno interactuará con el frente frío 2, que ya está provocando un descenso en las temperaturas.

Huracán Trudy y frente frío 2 provocarán lluvias intensas en México estos días

El funcionario pronosticó que el huracán Trudy volverá a intensificarse el sábado y alcanzará la categoría 4. Sin embargo, se prevé que durante la madrugada del domingo, cuando se aproxime a las costas de Colima y Jalisco, disminuya nuevamente a categoría 3.

Respecto al frente frío número 2, indicó que se desplazará durante este viernes y el fin de semana. Además, explicó que la humedad asociada al huracán Trudy interactuará con este sistema frontal, lo que favorecerá la presencia de lluvias en regiones del Pacífico y del Golfo de México.

Puntualizó que ambos fenómenos meteorológicos provocarán lluvias intensas este viernes en Oaxaca y Guerrero, mientras que la región de la Huasteca podría registrar lluvias torrenciales. Para el fin de semana, se prevén lluvias intensas en esta última región.

“San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Hidalgo, entonces esa zona de sierra en particular puede tener mucha lluvia durante el día de hoy, así como la Costa del Pacífico, algunas en el norte de México, esto es el viernes, el sábado, mañana nuevamente lluvias intensas en la región del Huasteca y toda la costa de Guerrero, de Michoacán, Colima y Jalisco, lluvias intensas, y el sur de Tabasco y Veracruz” Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN.

Detalló que para el domingo, seguirá lloviendo en la Región de la Huasteca, sin embargo, habrá lluvias torrenciales en Michoacán, Colima y Jalisco., así como en el sur de Tabasco y Jalisco.

Por último, agregó que del lado del Golfo de México y la región del sureste del país también tendrán precipitaciones.

“Van a haber lluvias severas en el Golfo de México por este frente frío que además va a generar rachas de viento hasta de 120 kilómetros por hora en Veracruz, (…) Quintana Roo también tenemos una zona de lluvias también bastante fuerte, además de esa zonas de ahí se inundan bastante rápido, entonces tengan precauciones y en Baja California Sur, que no se les olvide que todavía está Simon por esta región, descenso en las temperaturas el fin de semana así que un fin de semana movido en términos meteorológicos y hay que tomar precauciones” Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN.

Pronóstico para la Zona Metropolitana del Valle de México (CDMX y Edomex)

El clima en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) estará marcado por lluvias de hasta 50 milímetros, cielo nublado y un descenso de temperatura durante el fin de semana del viernes 16 al domingo 18 de octubre.

Para este viernes, se pronostica cielo medio nublado a nublado, ambiente fresco a templado por la mañana y cálido por la tarde. Se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en 24 horas en la capital y en las regiones centro, oeste y suroeste del Estado de México. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

Para el sábado 17 de octubre, se prevé cielo nublado, ambiente fresco a templado por la mañana y bancos de niebla en las zonas altas. Por la tarde, habrá condiciones templadas y lluvias con intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en la CDMX y el Edomex, con posibles descargas eléctricas.

El domingo 18 continuará el cielo nublado, con ambiente fresco a templado por la mañana y niebla en las zonas altas del Valle de México. Por la tarde, se esperan nuevamente chubascos de 5 a 25 milímetros en ambas entidades, con posibles descargas eléctricas.

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