“Trucos para Ti” con Maggie Hegyi: prueba el método del “lugar único” para no perder nada

¿Eres de las personas que constantemente pierden las llaves, el celular, la bolsa o la cartera? Tal vez el problema no sea que eres distraído, sino que esos objetos no tienen un lugar fijo.

En Trucos para Ti, Maggie Hegyi comparte el método del “lugar único”, una idea sencilla que consiste en asignarle a cada cosa un sitio específico para que siempre sepas dónde encontrarla.

¿En qué consiste el método del “lugar único”?

La idea es que cada objeto que utilizas constantemente tenga un espacio determinado. Por ejemplo, puedes elegir una charola, un gancho o un recipiente cerca de la puerta para colocar las llaves.

La rutina es sencilla: llegas a casa, dejas las llaves en ese lugar y, cuando sales, las tomas de ahí.

Lo mismo puedes hacer con otros objetos que utilizas todos los días, como los lentes, la cartera, los audífonos o el celular.

El lugar debe ser práctico

Uno de los puntos más importantes es que el sitio elegido sea fácil de utilizar. Si para guardar algo tienes que abrir un cajón, sacar una caja o mover otras cosas, probablemente terminarás dejando el objeto en cualquier otro lugar.

Por eso, el espacio debe estar a la mano y tener relación con el objeto.

Por ejemplo, si acostumbras cargar el celular junto a la cama, puedes dejarlo cerca del enchufe que utilizas habitualmente. La cartera puede estar cerca del lugar donde dejas las llaves.

En el caso de los lentes, puedes colocarlos cerca del escritorio si los utilizas para trabajar o junto a la bolsa o maleta que llevas contigo cuando sales.

Empieza solamente con tres cosas

No necesitas organizar toda tu casa de un día para otro. Maggie Hegyi recomienda comenzar con tres objetos que pierdas constantemente.

Durante una semana, procura ponerlos siempre en el mismo lugar. Con el tiempo, esta rutina puede convertirse en un hábito y será más fácil encontrarlos cuando los necesites.

Así que la próxima vez que no encuentres algo, en lugar de preguntarte “¿dónde lo puse?”, piensa: ¿dónde debería estar?

Maggie Hegyi comparte más consejos y trucos para hacer más sencillas las actividades de todos los días.

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