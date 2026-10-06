Tras muertes de recién nacidos, IMSS Durango cambia a su representante

IMSS nombra nuevo delegado en Durango. Foto: IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) designó a Saúl Nevárez Jiménez como nuevo titular en Durango tras la muerte de recién nacidos en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

El nombramiento entra en vigor este martes 6 de octubre y ocurre mientras continúan las investigaciones y auditorías relacionadas con los casos.

Entre sus prioridades estará atender a las familias de los recién nacidos afectados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). También deberá dar seguimiento a las medidas para atender infecciones y resistencia a los antimicrobianos en estas unidades.

Nuevo titular del IMSS en Durango deberá atender a familias de recién nacidos

De acuerdo con el comunicado del IMSS, entre las prioridades de Saúl Nevárez Jiménez estará la atención a las familias de los recién nacidos afectados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

“Su prioridad será la atención de las familias de los recién nacidos afectados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, el cumplimiento en Durango de las medidas del Comando Interinstitucional para la atención de infecciones y resistencia a los antimicrobianos en UCIN, y la colaboración plena con las auditorías e investigaciones en curso.”

El IMSS informó que también deberá dar seguimiento al cumplimiento, en Durango, de las medidas establecidas por el Comando Interinstitucional para la atención de infecciones y resistencia a los antimicrobianos en las UCIN. Otra de las tareas será colaborar con las auditorías e investigaciones que actualmente se encuentran en curso para esclarecer lo ocurrido.

El nuevo titular del OOAD en Durango es médico cirujano por la Universidad Juárez del Estado de Durango, especialista en Medicina del Trabajo por la Universidad Autónoma de Nuevo León y en Medicina Interna. Además, cuenta con una maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud.

IMSS nombra nuevo delegado en Durango. Foto: IMSS

IMSS también designa nuevo titular en Tlaxcala

Como parte de los cambios anunciados este 6 de octubre, el IMSS también designó al doctor Salvador Gómez García como nuevo titular del OOAD del Instituto en Tlaxcala.

Gómez García es médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y especialista en Epidemiología Aplicada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Cuenta con 17 años de experiencia institucional en el IMSS. Desde 2022 se desempeñó como jefe de Servicios de Prestaciones Médicas en Nuevo León y, desde junio de 2025, ocupó ese mismo cargo en el Estado de México Poniente.

Ambos nombramientos tienen efectos a partir de este 6 de octubre de 2026.

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