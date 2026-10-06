Noticias de hoy 6 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Detienen al “Tanque”

Cae en Zapopan Iván “N”, alias “El Tanque”, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación señalado por su posible participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército en 2015.

Necropsia a bebés

Esta semana comenzó el proceso de necropsias a los bebés fallecidos en el Hospital General del IMSS de Durango para determinar las causas de los decesos y deslindar responsabilidades.

Confianza del consumidor cae

La confianza de los consumidores cayó 1.2 puntos en septiembre, respecto a agosto: los mexicanos ven peor situación del empleo, la economía y sus posibilidades de gastar, según el Inegi.

Nobel de Física 2026

El belga Francis Louis Halzen ganó el premio Nobel de Física 2026 por el descubrimiento de neutrinos de alta energía, unas partículas subatómicas procedentes de fuera de nuestra galaxia.

Nace Skydance

Finalmente, Paramount y Warnes Bros oficializaron su fusión para convertirse en Skydance con una operación valorada en 111 mil millones de dólares; así lo anunció el presidente David Ellison.

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