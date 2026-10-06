Skydance cambia el streaming: ¿quién controla Netflix, HBO Max y Disney+?

¿Cuáles utilizas tú? Foto: Shutterstock

El mapa del streaming cambió nuevamente tras la adquisición de Warner Bros. Discovery por Paramount, operación que dio paso a la creación de Skydance Corp. La operación reunió bajo una misma compañía a dos de las principales plataformas de entretenimiento, HBO Max y Paramount+.

Sin embargo, esto no significa que ambas aplicaciones hayan desaparecido o que ya funcionen como un solo servicio. Por ahora, continúan operando de manera independiente. Ante esto, diversos usuarios se cuestionan, ¿quién está detrás de las principales plataformas que utilizamos para ver series, películas y documentales? Es por ello que en Unotv.com te decimos.

¿A quién le pertenece cada plataforma de streaming?

Netflix es propiedad de Netflix, Inc., la compañía que opera directamente el servicio y que, a diferencia de otras plataformas, no forma parte de un conglomerado de entretenimiento dueño de otros grandes servicios de streaming. La empresa cotiza en Bolsa y mantiene su propia estructura corporativa.

HBO Max quedó bajo la estructura de Skydance después de que Paramount Skydance completara la adquisición de Warner Bros. Discovery. La nueva compañía reúne a Warner Bros., HBO, CBS, Paramount Pictures, Paramount+ y otros negocios de entretenimiento.

Por ahora, HBO Max continúa funcionando como plataforma independiente, pues la compañía informó que no existen cambios inmediatos en su aplicación, precios, suscripciones o catálogo.

Paramount+ también forma parte de Skydance, por lo que quedó bajo el mismo grupo que HBO Max tras el cierre de la adquisición de Warner Bros. Discovery. Skydance confirmó que la nueva compañía cuenta con dos servicios globales de streaming y que tiene previsto integrarlos en el futuro.

Disney+ forma parte de The Walt Disney Company y concentra producciones de marcas como Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, además de contenidos vinculados con Hulu.

Prime Video es uno de los servicios de Amazon y forma parte de su negocio de entretenimiento, junto con otros productos de la compañía como Amazon Music y la suscripción Prime.

Apple TV+ está integrado en el negocio de servicios de Apple y se caracteriza principalmente por producir contenido original, en lugar de basar su catálogo en numerosas franquicias adquiridas.

Otro servicio que ha ganado popularidad es Crunchyroll, plataforma especializada en anime que está vinculada al grupo Sony a través de Sony Pictures Entertainment y Aniplex.

En México, ViX forma parte de TelevisaUnivision y está enfocada en el público de habla hispana con producciones, noticias, deportes y entretenimiento.

Finalmente, MUBI es una plataforma independiente de cine, fundada por Efe Cakarel. La compañía recibió una inversión de 100 millones de dólares de Sequoia Capital en 2025, aunque Cakarel explicó que Sequoia es un accionista minoritario y que él continúa siendo el mayor accionista, además de mantener el control sobre las decisiones empresariales y de curaduría.

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